ABD borsaları rekor üstüne rekor kırıyor. S&P 500 endeksi tarihinde ilk kez 7.200 puanın üzerine çıkmış durumda. Ancak herkes bu yükselişi aynı şekilde yorumlamıyor.

HABERİN ÖZETİ Mark Zandi’den borsa uyarısı: İçi boş olabilir Ekonomist Mark Zandi, rekor kıran ABD borsalarının sağlam ekonomik temellere dayanmadığını ve piyasa ile reel ekonomi arasındaki bağın zayıfladığını belirtiyor. Teknoloji hisselerindeki sert yükselişin, ekonomik verilerden çok yapay zekâ beklentileriyle desteklendiği ve bunun spekülatif davranışlara benzediği düşünülüyor. Yatırımcıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasaları destekleyeceğine dair “Trump put” algısının da piyasaları yukarı taşıdığı ifade ediliyor. Borsalardaki coşkuya rağmen, ABD ekonomisinin önümüzdeki 12 ay içinde resesyona girme ihtimalinin %40 olduğu ve bunun İran'la yaşanabilecek olası bir çatışma, iş gücü piyasasındaki kırılganlık ve konut sektöründeki yapısal sorunlarla artabileceği öngörülüyor.

Mark Zandi, Wall Street’teki güçlü rallinin sağlam ekonomik temellere dayanmadığını düşünüyor. Insider’a konuşan Zandi’ye göre piyasa ile reel ekonomi arasındaki bağ giderek zayıflıyor. Açıkçası, tablo dışarıdan göründüğü kadar güçlü olmayabilir.

YAPAY ZEKÂ HEYECANI HİSSELERİ SÜRÜKLÜYOR

Zandi’nin dikkat çektiği en önemli nokta, teknoloji hisselerindeki sert yükseliş. Piyasa değerinin neredeyse yarısını oluşturan bu şirketlerin performansının, ekonomik verilerden çok yapay zekâya yönelik beklentilerle desteklendiğini belirtiyor. Ona göre bu süreç, biraz kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşmüş durumda. Zandi, spor ayakkabı markası Allbirds’ün yapay zekâ odaklı planlarını duyurmasının ardından hisselerinde görülen ani yükselişi de buna örnek gösteriyor. Bu tarz hareketleri, “meme hisseleri” dönemini hatırlatan spekülatif davranışlar olarak değerlendiriyor.

“TRUMP PUT” ALGISI YATIRIMCILARI RAHATLATIYOR

Ekonomiste göre piyasaları yukarı taşıyan tek unsur teknoloji değil. Yatırımcıların önemli bir bölümü, ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasaların sert düşmesine izin vermeyeceğine inanıyor. Finans çevrelerinde “Trump put” olarak anılan bu beklenti, yatırımcıların daha fazla risk almasına yol açıyor. Zandi bu algıyı şöyle özetliyor: Trump, borsayı kendi başarısının bir göstergesi olarak görüyor ve gerekirse piyasaları desteklemek için çok sert adımlar atmaktan kaçınmayabilir.

RESESYON RİSKİ HÂLÂ MASADA

Borsalardaki coşkuya rağmen Zandi’nin ekonomik görünüm konusundaki endişeleri sürüyor. Moody's modeline göre, önümüzdeki 12 ay içinde ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimali yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Zandi’ye göre özellikle İran’la yaşanabilecek olası bir sıcak çatışma bu riski artırabilir. Bunun yanında iş gücü piyasasındaki kırılganlık ve konut sektöründeki yapısal sorunlar da ABD ekonomisini dış şoklara karşı daha hassas hale getiriyor.