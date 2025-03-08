Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Market harcamalarınınızı yarı yarıya azaltacak yöntem! Bu taktikle cebinizde daha fazla para kalacak

Market harcamalarınızı yarıya indirmek bu yöntemlerle artık çok kolay. Alışveriş yaparken dikkat edeceğiniz küçük ama etkili detaylar, bütçenize büyük katkı sağlayacak. İşte market masraflarınızı düşürmenizi sağlayacak pratik ipuçları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 10:16

Marketler, tüketicilerin harcamalarını artırmak için birçok bilinçaltı strateji kullanıyor. Ürünlerin raflardaki yerleşimi, alışveriş arabalarının büyüklüğü ve dikkat çekici promosyonlar, farkında olmadan daha fazla harcama yapmamıza neden olabiliyor. Ancak bu taktiklerin bilincinde olmak, bütçenizi daha iyi yönetmenize yardımcı olur. İşte market alışverişinde tasarruf etmenin yolları...

SAĞ TARAFA YÖNLENDİRME STRATEJİSİ

Marketlerin büyük bir kısmı, müşterilerin içeri girdiklerinde sağ tarafa yönelmesini sağlamak için özel tasarımlar kullanır. Sağ tarafta genellikle pahalı ve kârlı ürünler bulunur. Alışveriş yaparken yöneliminize dikkat ederek gereksiz harcamaları engelleyebilirsiniz.

UCUZ ÜRÜNLER ALT RAFLARDA YER ALIR

Market rafları, pahalı ürünleri göz hizasında, daha uygun fiyatlı alternatifleri ise alt raflarda konumlandırır. Alışveriş yaparken sadece göz hizasında yer alan ürünlere değil, alt raflardaki ürünlere de bakarak daha ekonomik seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

BÜYÜK SEPETLER DAHA FAZLA ALIŞVERİŞE TEŞVİK EDİYOR

Geniş alışveriş arabaları, içine az ürün koyduğunuzda bile size "yetersiz alışveriş yaptığınız" hissini verir. Bu durum, ihtiyacınız olmayan ürünleri satın almanıza neden olabilir. Tasarruf sağlamak için daha küçük bir alışveriş sepeti tercih edebilirsiniz.

AYNALAR ALIŞVERİŞ SÜRESİNİ UZATIYOR

Marketlerde yer alan aynalar, müşterilerin kendilerine bakarak vakit geçirmesine sebep olur. Uzun süre markette kalmak ise genellikle daha fazla harcamaya yol açar. Alışveriş yaparken zamanınızı verimli kullanarak bu tuzağa düşmemeye özen gösterin.

MEYVE VE SEBZE REYONLARININ GİRİŞTE OLMASI

Market girişlerinde taze meyve ve sebze reyonlarının bulunması, sağlıklı alışveriş hissi oluşturur ve müşterileri daha fazla alışveriş yapmaya teşvik eder. İhtiyacınız olmayan ürünleri almamak için alışveriş listenize sadık kalmanız önemlidir.

ETİKETLERDEKİ YAZI BOYUTLARINA DİKKAT EDİN

Bazı ürün etiketlerinde "doğal", "organik", "çevre dostu" gibi ifadeler büyük puntolarla yazılırken, ürün içeriği küçük harflerle belirtilir. Gerçekten ihtiyacınıza uygun bir ürün alıp almadığınızı anlamak için etiketi dikkatlice okuyun.

PROMOSYON ÜRÜNLERİ, TATLILAR VE ÇEREZLER İLK GİRİŞTE BULUNUYOR

Marketlerde promosyon ürünleri, tatlılar ve atıştırmalıklar genellikle giriş bölümüne yerleştirilir. Bu, alışveriş moduna girmenizi sağlayarak gereksiz harcama yapmanıza sebep olabilir.

SICAK VE SOĞUK ÜRÜNLERİN YAN YANA KONUMLANDIRILMASI

Fırından yeni çıkmış ekmek ve tatlıların kokusu, iştahınızı açarak daha fazla alışveriş yapmanıza sebep olabilir. Dondurulmuş ürünlerle birlikte yer alan sıcak ürünler, daha fazla harcama yapmanıza yol açan psikolojik bir etkendir.

PAHALI ÜRÜNLER YANINDA DAHA UYGUN ALTERNATİFLER SUNULUYOR

Marketlerde genellikle pahalı ürünlerin hemen yanında daha uygun fiyatlı seçenekler bulunur. Bu, fiyat farklarını kıyaslarken daha pahalı ürünü seçmenize sebep olabilir. Fiyat-performans açısından en uygun ürünü seçmek için detaylı inceleme yapmalısınız.

MARKET ALIŞVERİŞ MASRAFLARINIZI AZALTMANIN YOLLARI

Bu bilinçaltı stratejileri fark ederek alışveriş yaparsanız gereksiz harcamalardan kaçınabilirsiniz. İşte tasarruf sağlamak için bazı öneriler:

  • Alışveriş listesi hazırlayın ve ona sadık kalın.
  • Büyük alışveriş arabalarından kaçının, küçük sepet kullanın.
  • Fiyatları karşılaştırarak alışveriş yapın, özellikle alt raflardaki ürünleri inceleyin.
  • Promosyonlara aldanmayın, gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kasaplar ve lokantacılar ucuz eti kaptı! Market reyonları boş kaldı
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan indirimi! İşte fırsat ürünleri

Sıkça Sorulan Sorular

Market fiyatı nedir?
Market Fiyatı, seçilen adrese yakın farklı marketlerin fiyatlarını karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri ve marketleri sıralayan bir online platformdur.
ETİKETLER
#indirim
#indirimler
#indirimli ürünler
#İstanbul trafiği
#Market alışverişi yapıyorlar.
#market
#marketler
#zincir market
#Market Fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.