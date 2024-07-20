Market raflarındaki fiyatlar şaşırttı! İstanbul Londra'yı solladı: Asgari ücretin yüzde 19'u markete gitti

20 Temmuz 2024 14:07 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:19

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Yükselen enflasyonla beraber fırsatçılar da devreye girince bazı ürünlerde rakamlar fahiş fiyatlara ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasında yer alan verilere göre İstanbul’da marketler Londra’daki marketleri solladı.

İSTANBUL VE LONDRA KARŞILAŞTIRILDI

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, ajansın İstanbul ile Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki market fiyatlarını karşılaştırdığı araştırmasını paylaştı. 20 temel ürünün fiyatlarının karşılaştırıldığı araştırmada Londra'daki alışveriş asgari ücretin yüzde 3'ünde denk geliyor. İstanbul’da ise neredeyse beşte birini buluyor.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 19’U MARKETE GİTTİ

Yapılan fiyat araştırmasında İngiltere'nin en büyük zincir marketi Sainsbury's ile İstanbul'daki bir zincir marketteki fiyatlar değerlendirildi. Buna göre Londra'daki alışveriş 2 bin 972 TL, İstanbul'daki ise 3 bin 297 TL tuttu. Alışveriş için Londra'da asgari ücretin yüzde 3'ü harcanırken, Türkiye'de bu oran yüzde 19'u buldu.

KIYMA FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Londra'da yaşayan asgari ücretle geçinen bir tüketici 296 kilo kıyma alırken İstanbul'da yaşayan asgari ücretli sadece 40 kilo kıyma alabiliyor.

Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşı ile 994 kilo tavuk kanat, 1070 yumurta, 3093 litre süt, 2896 paket makarna satın alınabilirken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli vatandaş sadece 57 kilo tavuk kanat, 425 litre süt, 871 paket makarna satın alabiliyor. İşte karşılaştırma tablosu...