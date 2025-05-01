Marketler arasındaki rekabet sofraya yaradı! Ekmek fiyatı 6 TL'ye düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı sokakta bulunan iki market arasında yaşanan ekmek rekabeti, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Ekmek fiyatlarının düşmesiyle sevinen vatandaşlar, bu rekabetin diğer ürünlerde de devam etmesi gerektiğini belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde iki market arasında gerçekleşen ekmek rekabeti vatandaşlara yaradı. 210 gram ekmek fiyatı ortalama 12.5 TL'den satılırken, Mahmutlar Mahallesi'nde bir market aynı gramajdaki ekmeği 7.5 TL'den, diğer zincir market ise 6 TL'den satmaya başladı.

MARKETLER ARASINDAKİ REKABET VATANDAŞA YARADI

İki market arasında yaşanan fiyat yarışı, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinleri, bu rekabetin yalnızca ekmekle sınırlı kalmamasını, temel gıda ve diğer ürünlerin de dahil edilmesini istediklerini dile getirdiler. Fırıncılar ise rekabet eden marketlere ekmek yetiştirmeye çalışıyor.

SADECE EKMEK İÇİN DEĞİL TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE DE OLSUN

Marketteki ekmek fiyatlarından memnun kalan Orhan Özen, "Diğer marketlerin de aynı şekilde uygulamasına daha çok seviniriz. 3-4 gündür bu fiyatlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Marketten 50 adet ekmek alıp köye götüreceğini söyleyen Mehmet Ertekin ise, "Markette ekmek 6 lira olduğundan dolayı gayet memnunuz. Bütün marketlerin böyle olmasını istiyoruz. Ekmek alamayan birçok insan var. Ben de burada ekmek aldım, köydeki akrabalara, dostlara götürüyorum" şeklinde konuştu.

Rekabetin sadece ekmekle sınırlı kalmamasını ve diğer ürünlerde de marketlerin rekabet içerisinde daha uygun fiyata ürünler satması gerektiğini belirten Yaşar Yaman, "Ekmek olumlu ama bunun genele yayılması lazım. İnsanlar 2-3 firmadan alışveriş yaptıkları için maliyetler genel olarak çok artıyor. İnsanlar bundan çok rahatsız. Ekmek ise kısmen olumlu" ifadelerini kullandı.