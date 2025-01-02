Marketlerde yeni dönem başladı! Artık bu ürünler raflarda olmayacak

02 Ocak 2025 16:35 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:45

1 Ocak 2024'ten itibaren, limon suyu benzeri ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme doğrultusunda, limon sosu gibi ürünler artık market raflarında yer almayacak.

Türkiye​ İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin limon üretimi 1 milyon 730 bin ton olarak gerçekleşti. Üretimin yaklaşık yüzde 30 ila 45’lik kısmının ihracata yöneldiği belirtilirken, iç tüketimin yüzde 45-50 bandında olduğu ifade edildi. Sofralık özellik taşımayan ikinci kalite ve ıskarta limonların sanayi sektöründe değerlendirildiğini söyleyen uzmanlar, yeni düzenlemelerin üretici ve tüketiciler açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

"ORİJİNAL VE GÜVENLİ ÜRÜNLER TÜKETİLECEK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım Uzmanı Özdemir, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelerin tüketiciler açısından olumlu yansımaları olacağını vurguladı. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya kesintisiz erişimi açısından büyük bir adım. Artık orijinal limon suyu ve sosları tüketeceğiz. Kimyasal içerikli, yanıltıcı ve sağlık riski barındıran ürünler yerine, çiftçilerimizin emeğiyle üretilmiş gerçek limonlardan yapılan ürünler sofralarımıza gelecek. Bu düzenleme, aynı zamanda taklit ve tağşişin önlenmesine yönelik önemli bir hamledir."

Özdemir, düzenlemenin ikinci kalite ve ıskarta limonların israfını önleyerek sanayi kullanımına yönlendirilmesine de katkı sunduğunu belirtti. "Bu durum hem üreticilerin gelirlerini artıracak hem de ülke ekonomisine fayda sağlayacak. Böylelikle hem tüketiciler, hem üreticiler hem de ekonomimiz kazanacak" şeklinde konuştu.

"TÜKETİCİLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığının son dönemde gıda güvenliği denetimlerini sıkılaştırdığına dikkat çeken Özdemir, tüketicilere de önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti. "Tüketiciler olarak etiket bilgilerini dikkatle okumalı, herhangi bir şikayet, öneri veya ihbar durumunda Bakanlığın ilgili birimlerini bilgilendirmeliyiz. Bu yaklaşım, denetimlerin etkinliğini artıracak ve sağlıklı gıda tüketimini destekleyecektir. Unutmayalım ki en iyi gıda denetçileri biz tüketicileriz" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemelerle birlikte, Türkiye’de hem limon üreticilerinin gelirlerinin artması hem de tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdalara daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor.