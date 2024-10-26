Marmaray 11 yaşında! 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet verdi

26 Ekim 2024 17:28 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 17:40

Asrın projesi Marmaray 11. yaşını kutluyor. Dünyanın en derin batırma tüp tüneli olan Marmaray projesi, 29 Ekim 2013'te Marmaray banliyö tren hattı ile birlikte hizmete girdi. Hizmete girdiği günden bu yana 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu sayısı 2024 yılının ilk 10 ayında 208 milyon oldu.

Marmaray​ Tüneli aracılığıyla İstanbul Boğazı'nın iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray'da yolcu taşımacılığına 29 Ekim 2013'te başlandı. Asrın projesi Marmaray 11. yaşını kutlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, Cumhuriyet’in 101. yıldönümünde 11. yaşını kutlayan Marmaray’ın açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon kişiye hizmet verdiğini açıkladı.

ASRIN PROJESİ MARMARAY 11 YAŞINDA

Yapımına 2004 yılında başlanan Marmaray projesi 29 Ekim 2013'te yolcu taşımaya başladı. Maliyeti 2,5 milyar euro olan proje, günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriyor.

2013 yılında yaklaşık 9 milyon olan yolcu sayısı 2024 yılının ilk 10 ayında 208 milyona ulaştı.

1 MİLYAR 205 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

Proje ile uzunlukları 98,5 metre ile 135 metre arasında değişen 11 tünel parçasının birleştirilmesiyle Boğaz'ın altında 1,4 km uzunluğunda batırma tüp tünel inşa edildi.

Tüneller en derin oldukları noktada deniz seviyesinin yaklaşık 58 metre altından geçiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hizmete açılan 76,60 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Gebze (Marmaray) Banliyö Hattı'nın gelirleri ise bakanlık tarafından alınıyor.

Bugüne kadar Marmaray 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde vatandaşın hizmetine sunulduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu anlamlı günde Marmaray’ın da 11. yılını kutlamanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Orta Koridor’un altın halkası Marmaray boğaz tüp geçişinden bugüne kadar çoğu ihracat yükü taşıyan 2 bin 88 yük treni Avrupa yönüne, bin 881 yük treni ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3 bin 969 yük treni geçti. Türkiye yeni lojistik koridorları ve başarılı operasyonel süreçleriyle küresel ticaretteki önemli rolünü sürdürüyor.” açıklamasında bulundu.