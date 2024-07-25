Mart 2021'den beri ilk! Yabancıdan sert tahvil satışı

25 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:02

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Yabancı yatırımcıların portföy tercihleri dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tahvilde sert satışlar gelirken ve hisselerde ise net alım ön plana çıktı. 19 Temmuz haftasında yabancı yatırımcıların tahvillerde net satışı 700 milyon dolar olarak kaydedildi.

NET SATIŞ 700 MİLYON DOLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 19 Temmuz haftasında yabancı yatırımcıların tahvillerde net satışı 700 milyon dolar oldu. Bu yeni dönemin en yüksek yabancı satışı olmakla kalmadı, Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından takip eden haftadan bu yana en sert yabancı satışı olarak kaydedildi.

MART'TAN BERİ İLK!

Ağbal, 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınırken, takip eden haftada 1,2 milyar dolarlık net tahvil satışı gerçekleşmişti. 19 Temmuz haftasında yabancıların hisse tarafında ise pozitif olduğu görüldü. Yabancı yatırımcılar bu dönemde 124 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdi.