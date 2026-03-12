Mart ayı emekli maaşı ödeme günleri 2026! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman, bayramdan önce mi yatacak?

20 Mart tarihinde başlayacak bayram öncesinde ikramiye ve maaş ödemeleri için beklenen açıklama geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için maaş ödemeleri erkene alındı. Emekli maaş ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre farklı günlerde hesaplara geçecek. Memur emeklileri, bu ayın ilk haftasında maaş ödemelerini almıştı. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaş ödeme tarihleri ise bayram tarihleriyle benzerlik gösteriyordu. Kamu kurumları ve bankalar, bayramda resmi tatil olacağından emekliler ise aylıkların yatış tarihine odaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada maaşların önceden yatırılacağını ifade etti. Milyonlarca emekli, Mart ayında hem maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini alarak çifte sevinç yaşayacak. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı 20-23 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihi 2026 ne zaman? İşte, ödemelerle ilgili yapılan açıklama…

SSK - BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan hem emekli aylıklarının hem de ikramiye ödemelerinin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödeme takvimini duyurdu.

4A emeklileri için maaş ödeme günü 17,18,19,20 olanlara 14 Mart tarihinde, 21,22,23 olanlara 15 Mart tarihinde, 24,25,26 olanlara ise 16 Mart tarihinde ödeme yapılacak. 4B Bağkur kapsamında gelir alıp maaş ödeme tarihi 26,26 olanalra 17 Mart tarihinde, 27,28 olanlara ise 18 Mart tarihinde ödeme yapılacak.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını farklı günlerde tahsis numarasına göre alıyor.

SSK emeklilerinden tahsis numarası 9,7 ve 5 olanlar maaşlarını bayram öncesinde alacaktı. Tahsis numarasının sonu 3,1 8,6,4,2 ve 0 olanlar ise bayram sonrasında ödenecekti. Yapılan yeni çalışmayla beraber tüm emeklilerin maaşları 14 Mart’tan önce yatırılacak.

Benzer şekilde Bağkur emeklilerinin aylıkları da bayram öncesinde hesaplara aktarılacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ DE BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre bayram ikramiyeleri de kısa süre içerisinde yatırılmaya başlanacak. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak belirlenen ikramiye bu yılda geçerli olacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ikramiye ödemeleri, 20 Mart’tan önce tamamlanacak. Ödeme takvimi ise SGK tarafından ayrıca duyurulacak.

MEMURLARIN MAAŞLARI DA BAYRAM ÖNCESİ YATIRILACAK

Kamu kurumlarında çalışan yüz binlerce memurun maaşları da bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. Memur maaşları zaten normal şartlarda 15’inden itibaren yatırıldığından 20 Mart’ta başlayacak bayram öncesinde memurlar maaşlarını alacak.