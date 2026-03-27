Mart ayı enflasyon beklentisi! 2026 yılı enflasyon tahminleri açıklandı

Mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri açıklandı. Veriler, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının enflasyon tahminlerinde değişimlere işaret eti. İşte Mart ayı enflasyon beklentisi…

MART ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih netleşti. Mart ayına ilişkin resmi enflasyon rakamları 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da duyurulacak. Açıklanacak veriler, tüketici fiyat endeksindeki aylık ve yıllık değişimleri ortaya koyacak.

MART ENFLASYON BEKLENTİSİ 2026

Mart ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri kapsamında, 12 ay sonrası yıllık enflasyon tahminleri bir önceki aya göre yükseldi. Piyasa katılımcıları için bu oran yüzde 22,17’ye çıkarken, reel sektörün beklentisi yüzde 32,90 olarak kaydedildi. Hanehalkının beklentisi ise yüzde 49,89 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde, gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranında azalma görüldü. Bu oran bir önceki aya göre 5,19 puan gerileyerek yüzde 15,14 olarak hesaplandı.

Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 25,38’e yükseldi. 12 ay sonrası beklenti yüzde 22,17 olurken, 24 ay sonrası için öngörü yüzde 17,30 seviyesinde gerçekleşti. Katılımcıların olasılık tahminlerinde, enflasyonun en yüksek ihtimalle yüzde 20,00 ile 22,99 aralığında gerçekleşeceği değerlendirildi.

Yüzde 20,00 - 22,99 aralığında beklentiye sahip olanların oranı yüzde 46,77 olurken, yüzde 23,00 - 25,99 aralığında beklenti bildirenlerin oranı yüzde 33,87 olarak kaydedildi. Daha düşük aralıkta tahminde bulunanların oranı ise yüzde 11,29 seviyesinde kaldı.

Tüketici enflasyonuna ilişkin kısa vadeli beklentiler de paylaşıldı. Cari ay için beklenti yüzde 2,18 olurken, bir ay sonrası için yüzde 2,11 ve iki ay sonrası için yüzde 1,50 tahmini yapıldı.