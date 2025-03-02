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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Mart ayında borsaya girecekler dikkat! Ünlü ekonomist kazandıracak hisseleri sıraladı

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, borsada yatırım için cazip hisseleri sıraladı. Mart ayında borsa yatırımı yapmak isteyenlere seslenen uzman "Genel olarak borsada şu an için gidişat iyi değil" açıklamasında bulundu. Borsada yükseliş trendine yeniden girildiğinde hisse yatırımlarından daha fazla fayda sağlanacağını aktaran Şatıroğlu, "Daha büyük piyasa değeri olan şirketler genellikle daha az volatilite gösterir" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 13:21

Borsaya girmek isteyen yatırımcının beklediği analiz geldi. Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, borsada yatırım için cazip hisseleri sıraladı. "Analizlerime göre borsada şu anda yatay bir piyasa var ve yükseliş trendi bekleniyor" diyen uzman şu dönemde büyük bankalar ve güvenli liman şirketlerin tercih edilmesi gerektiğini aktardı. Portföy çeşitlendirmesi yapmanın önemine vurgu yapan Şatıroğlu, borsada yatırım yaparken riskleri göze almak ve doğru zamanlamalar yapmak gerektiğini aktardı.

BORSANIN GİDİŞATI İYİ DEĞİL

Tunç Şatıroğlu'nun kendi youtube kanalından yaptığı açıklamalar şöyle;

"Önereceğim hisseleri borsada yatırım yapmayı seven meraklıları için hazırladım. Genel olarak borsada şu an için gidişat iyi değil. Ancak, bazı yükselişler oluyor ve bu dönemde yatırımcılara kar sağlayabiliyor. Fakat hemen sonrasında satışlar da gelmekte. Teknik açıdan şu anda yükseliş trendi içerisinde değiliz. Yükseliş trendine döndüğümüzde, bu hisselerden daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Ancak, şu anda yatay bir piyasa söz konusu ve bu da zaman zaman yükselişlere ve satışlara yol açabiliyor. Bu konuda yatırımcılara uyarı yapmak zorundayım.

HİSSE SEÇİMİ VE FİLTRELEME ÇOK ÖNEMLİ

Bu tür analizleri yıllardır yapıyorum. Hisse filtreleme işlemi yapıyoruz. Öncelikle, aracı kurum analistleri tarafından düzenli olarak takip edilen ve hakkında rapor yazılan şirketlere göz atıyoruz. Bu şirketlerin analiz tavsiyeleri, genellikle al, sat, tut şeklinde olur. Biz, en az yüzde 60 oranında “al” tavsiyesi olan hisselere yöneliyoruz.

Filtreleme aşamasında baktığımız unsurlar şunlardır:
Piyasa değeri / defter değeri oranına bakarak ucuzluk analizini yapıyoruz.

Fiyat / kazanç (P/E) oranına bakarak şirketin kâr düzeyini kontrol ediyoruz.

Firma Değeri / Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr (FDFK) oranı: Bu oranı 8’in altında olan hisselere odaklanıyoruz.

Temel analiz: Ucuzluk yeterli değil, aynı zamanda kârlılık da olmalı

Fiyat / Kazanç oranını da göz önünde bulunduruyoruz. Ancak, sadece bu filtreye dayanarak alım satım yapmıyoruz.

BORSA İSTANBUL'DA DOĞRU SEKTÖR VE ŞİRKET SEÇİMİ

Şimdi, özellikle mali sektör ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile başlayalım. Piyasa değeri / defter değeri sıralamasına göre ucuz olan hisseleri gözden geçirelim:
Alarko Holding: Piyasa değeri ucuz ve analistlerin %66’sı al tavsiyesi veriyor.
Cooch Holding ve Emlak Konut: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları arasında öne çıkan hisseler.

Bankalar:

Albaraka ve TSKB en ucuz bankalar arasında yer alıyor. Ancak, hisseyi tavsiye etmiyorum çünkü volatilite yüksek olabiliyor.

BÜYÜK BANKALAR TERCİH EDİLMELİDİR

Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası. Özellikle Akbank analistler tarafından en çok beğenilen banka.

HANGİ HİSSELERİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

Daha büyük piyasa değeri olan şirketler genellikle daha az volatilite gösterir. Bu yüzden büyük bankaları ve güvenli liman olarak görülen şirketleri tercih etmek daha mantıklı olacaktır.

Öne çıkan hisseler şunlar;

  • Enka İnşaat
  • Anadolu Grubu Holding
  • Turkcell
  • Anadolu Efes
  • Mavi Jeans
  • Tüpraş
  • Türk Hava Yolları (THY)
  • Alarko Holding

PORTFÖY OLUŞTURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Borsada iyi sonuçlar almak için portföy çeşitlendirmesi yapmanız önemli. Farklı sektörlerden hisse almanız, risklerinizi minimize eder. Örneğin, Anadolu Grubu Holding aldıysanız, Anadolu Efes almayın. Aynı şekilde, Türk Hava Yolları ile TAV Havalimanı alımını bir arada yapmayın.

Örnek Portföy:

Banka: Akbank, Yapı Kredi

Perakende: Migros

Enerji: Tüpraş

Telekom: Turkcell

İnşaat: Enka

BORSA ÇOK ZORLU BİR ORTAM

Borsa şu an için kötü bir ortamda, çünkü portföy yöneticilerinin yönettiği fonlar bile enflasyona karşı reel anlamda kar elde edemiyor. Kar elde edebilmek için doğru zamanlamalar önemli. Bu ortamda karınızı gördüğünüzde cebe atmanız gerekiyor.

Teknik analizle, yükseliş trendini izleyerek doğru zamanlamada alım yapabilirsiniz. Yatırım yaparken, riski göze alarak hareket etmelisiniz çünkü borsa her zaman riskli bir yatırımdır. Yanlış bir karar verdiğinizde kaybetmek kolay olabilir.

Sonuç

Borsada başarılı olmak için dikkatli olmalı ve zamanlamayı iyi yapmalısınız. Ben burada, meraklısı için doğru hisseleri seçmeye çalışıyorum. Ancak, bunu bilerek ve riski kabul ederek yatırım yapmalısınız."

NOT: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsaya ilk nasıl başlanır?
Eğitim ve Araştırma. Hedef Belirleme ve Strateji Oluşturma. Finansal Durumunuzu Gözden Geçirme. Aracı Kurum Seçimi. Hisse Senedi veya Diğer Finansal Araçları Seçme. Piyasa Takibi ve İşlem Yapma. Risk Yönetimi.
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