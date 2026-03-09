Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Mart ayında hangi hisseler temettü dağıtacak? Borsa İstanbul temettü takvimi

Borsa İstanbul’da temettü dönemi mart ayında ivme kazanıyor. Ford Otosan, Tüpraş, Tofaş, Koç Holding ve Akbank gibi önde gelen firmaların da bulunduğu toplam 11 şirket, 16 Mart ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında pay sahiplerine kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Yatırımcılar, belirlenen takvim doğrultusunda hisse başına ilan edilen temettü ödemelerini hesaplarında görecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mart ayında hangi hisseler temettü dağıtacak? Borsa İstanbul temettü takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 18:05

’da işlem görmekte olan şirketler mart ayında yatırımcılarına temettü dağıtım sürecini başlatıyor. 2026 yılı mart ayı temettü takvimine göre 16 Mart itibarıyla toplam 11 şirket, hissedarlarına kâr payı ödemesinde bulunacak. Temettü dağıtacak şirketler arasında Türkiye’nin önde gelen sanayi ve finans kuruluşları da yer alıyor. Temettü takviminin son ödemesi ise gayrimenkul yatırım ortaklığı alanından yapılacak. Böylelikle mart ayında Borsa İstanbul’da işlem gören 11 şirket yatırımcılarına kâr payı dağıtmış olacak. Hissedarlar, açıklanan ödeme günlerinde temettü tutarlarını hesaplarında görüntüleyebilecek.

Mart ayında hangi hisseler temettü dağıtacak? Borsa İstanbul temettü takvimi

Temettü dağıtımları 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Bu kapsamda Aygaz, Ford Otosan ve Tüpraş aynı gün pay sahiplerine kâr payı ödemesi yapacak.

  • Aygaz A.Ş. (AYGAZ): Hisse başına 10,6675 TL temettü – 16 Mart 2026
  • Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): Hisse başına 3,0940 TL temettü – 16 Mart 2026
  • Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): Hisse başına 8,8229 TL temettü – 16 Mart 2026
  • Bu ödemelerin sonrasında 17 Mart tarihinde Nuh Çimento hissedarlarına kâr payı aktarımı gerçekleştirilecek.
  • Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM): Hisse başına 19,1250 TL temettü – 17 Mart 2026
Mart ayında hangi hisseler temettü dağıtacak? Borsa İstanbul temettü takvimi

Mart ayının devam eden günlerinde Borsa İstanbul’un önde gelen sanayi ve holding şirketleri de temettü dağıtımını sürdürecek. Tofaş ile Koç Holding gibi büyük ölçekli şirketler, yatırımcılarına hisse başına belirlenen kâr paylarını dağıtacak.

  • Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO): Hisse başına 17,0000 TL temettü – 23 Mart 2026
  • Koç Holding A.Ş. (KCHOL): Hisse başına 5,8055 TL temettü – 25 Mart 2026
  • Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA): Hisse başına 5,9028 TL temettü – 25 Mart 2026
Mart ayında hangi hisseler temettü dağıtacak? Borsa İstanbul temettü takvimi

Mart ayı temettü takviminde bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler de bulunuyor. Akbank ile Anadolu Hayat Emeklilik, yatırımcılarına mart ayı içerisinde kâr payı dağıtımı yapacak.

  • Akbank T.A.Ş. (AKBNK): Hisse başına 1,8715 TL temettü – 26 Mart 2026
  • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT): Hisse başına 6,9186 TL temettü – 26 Mart 2026
  • Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP): Hisse başına 4,0426 TL temettü – 27 Mart 2026
  • İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO): Hisse başına 0,0834 TL temettü – 31 Mart 2026
ETİKETLER
#hisse senedi
#Şirket Haberleri
#Borsa İstanbul
#Temettü Takvimi
#Kâr Payı Dağıtımı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.