Mart ayında hangi hisseler temettü dağıtacak? Borsa İstanbul temettü takvimi

Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketler mart ayında yatırımcılarına temettü dağıtım sürecini başlatıyor. 2026 yılı mart ayı temettü takvimine göre 16 Mart itibarıyla toplam 11 şirket, hissedarlarına kâr payı ödemesinde bulunacak. Temettü dağıtacak şirketler arasında Türkiye’nin önde gelen sanayi ve finans kuruluşları da yer alıyor. Temettü takviminin son ödemesi ise gayrimenkul yatırım ortaklığı alanından yapılacak. Böylelikle mart ayında Borsa İstanbul’da işlem gören 11 şirket yatırımcılarına kâr payı dağıtmış olacak. Hissedarlar, açıklanan ödeme günlerinde temettü tutarlarını hesaplarında görüntüleyebilecek.

Temettü dağıtımları 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Bu kapsamda Aygaz, Ford Otosan ve Tüpraş aynı gün pay sahiplerine kâr payı ödemesi yapacak.

Aygaz A.Ş. (AYGAZ): Hisse başına 10,6675 TL temettü – 16 Mart 2026

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): Hisse başına 3,0940 TL temettü – 16 Mart 2026

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): Hisse başına 8,8229 TL temettü – 16 Mart 2026

Bu ödemelerin sonrasında 17 Mart tarihinde Nuh Çimento hissedarlarına kâr payı aktarımı gerçekleştirilecek.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM): Hisse başına 19,1250 TL temettü – 17 Mart 2026

Mart ayının devam eden günlerinde Borsa İstanbul’un önde gelen sanayi ve holding şirketleri de temettü dağıtımını sürdürecek. Tofaş ile Koç Holding gibi büyük ölçekli şirketler, yatırımcılarına hisse başına belirlenen kâr paylarını dağıtacak.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO): Hisse başına 17,0000 TL temettü – 23 Mart 2026

Koç Holding A.Ş. (KCHOL): Hisse başına 5,8055 TL temettü – 25 Mart 2026

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA): Hisse başına 5,9028 TL temettü – 25 Mart 2026

Mart ayı temettü takviminde bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler de bulunuyor. Akbank ile Anadolu Hayat Emeklilik, yatırımcılarına mart ayı içerisinde kâr payı dağıtımı yapacak.