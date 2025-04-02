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 | İrem Çınar

Mart ayının zam şampiyonu açıklandı: O ürün vatandaşın cebini yaktı! İşte fiyatı en çok artan ve en çok azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Mart ayında fiyat değişimlerini açıkladı. Verilere göre, taze fasulye yüzde 60,36 oranında artış göstererek fiyatı en çok yükselen ürün oldu. Öte yandan, uçak bileti yüzde 26,03 oranında düşüş yaşayarak en çok ucuzlayan ürün olarak kayıtlara geçti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 12:00

İstanbul'da Mart ayında gıda fiyatlarındaki dalgalanma dikkat çekti. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, geçen ay 336 ürünün 208'inin fiyatı yükselirken, 52'sinde ise düşüş yaşandı. Özellikle gıda ve ulaşım harcamalarındaki belirgin fiyat artışları, tüketicilerin bütçelerini zorladı. En dikkat çeken artış ise taze fasulyede yaşandı.

SEBZE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ VATANDAŞIN CEBİNİ YAKTI

Mart ayında en büyük fiyat artışı, yüzde 60,36 ile taze fasulyede görüldü. Taze fasulyeyi, sırasıyla patlıcan (yüzde 43,88), kabak (yüzde 41,93) ve dolmalık biber (yüzde 41,73) takip etti. Sebze fiyatlarındaki bu yükseliş, özellikle yemek masraflarını artırdı. Ayrıca, ulaşım sektöründe de fiyat artışları gözlemlendi; şehirlerarası otobüs bileti fiyatları yüzde 34,58 oranında arttı. Erkek berberlerinde saç kesim ücretleri de yüzde 25,23 yükseldi.

FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER

Mart ayında fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 26,03'lük bir gerileme ile uçak bileti oldu. Ev eşyası grubunda porselen ürünler de yüzde 14,19 oranında ucuzladı. Gıda ürünleri arasında ise kıvırcık yüzde 7,98, zeytinyağı ise yüzde 2,89 oranında daha uygun hale geldi.

FİYAT DALGALANMALARININ NEDENLERİ

Gıda fiyatlarındaki bu dalgalanmanın ardında, mevsim geçişleri, arz-talep dengesindeki değişiklikler ve döviz kuru dalgalanmaları etkili oldu. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda fiyat değişimlerinin devam etmesini bekliyor ve bu konuda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mart ayının zam şampiyonu hangi ürün?
Mart ayının zam şampiyonu yüzde 60,36 oranında artış gösteren taze fasulye oldu.
ETİKETLER
#taze fasulye
#İto İstanbul
#İstanbul Ticaret Odası
#Ekonomi
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