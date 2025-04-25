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Ekonomi
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 | İrem Çınar

MASAK'tan "POS cihazıyla kara para aklama" iddiasına açıklama!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), POS cihazları aracılığıyla kara para aklandığı iddialarına dair çıkan haberlere cevap verdi. Kurul, POS işlemlerinin titizlikle izlendiğini ve bu alandaki düzenlemelerin sürekli güncellendiğini vurguladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 14:08

MASAK, son dönemde kamuoyunda gündeme gelen POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarını yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada, POS cihazlarının kullanımıyla ilgili sıkı bir denetim mekanizmasının yürürlükte olduğu ve bu alanda gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığı belirtildi.

MASAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yeni düzenlemeler kapsamında, POS cihazı tahsisinde kimlik tespitinin daha sıkı hale getirildiği vurgulandı. Ayrıca, fiziksel olarak kartın bulunduğu yerler veya güven damgası almış internet siteleri dışındaki ortamlarda ödeme alınmasının yasaklandığı duyuruldu.

MASAK'tan "POS cihazıyla kara para aklama" iddiasına açıklama!

1 MİLYAR 297 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ

MASAK’ın açıklamasına göre, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan denetimlerin ardından toplam 23 kuruluşa 1 milyar 297 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi. Özellikle İstanbul’da Kapalıçarşı ve çevresine odaklanan incelemelerde, yabancı kartların yoğun şekilde kullanıldığı POS cihazları tespit edildi. Bu cihazların temininde rol oynayan bazı finansal kuruluşların da belirlendiği ifade edildi.

Tespit edilen POS cihazlarının kapatıldığı ve elde edilen verilerin ilgili adli ve idari kurumlarla paylaşıldığı belirtildi. 2024 sonrası yapılan analizlerde ise, bu tür şüpheli kart kullanımında belirgin bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

POS cihazı almak için ne lazım?
POS cihazı için öncelikle bankalara şubeden ya da internet bankacılığı üzerinden ön başvuru yaparsınız. Başvurunuz ardından bankanız, sizden vergi levhası, işletme ruhsatı, imza sirküleri, kimlik gibi ilgili evrakları talep eder.
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