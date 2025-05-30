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 | Bengü Sarıkuş

Mayıs ayı açlık sınırı açıklandı!

Türk-İş'in mayıs ayı araştırma sonuçlarına göre, açlık sınırı 25 bin 92 TL'ye, yoksulluk sınırı 81 bin 734 TL'ye yükseldi.

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Mayıs ayı açlık sınırı açıklandı!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 15:28

Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Mayıs ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092,26 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 32 bin 463 TL’ye çıktı.

Mayıs ayı açlık sınırı açıklandı!

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Mayıs 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 32,28 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 olarak gerçekleşti.

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