Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Mayıs ayı kira artış oranı 2026 hesaplaması! Mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Mayıs ayı kira artışı, ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor. Konut ve işyeri sözleşmelerini yenilemeye hazırlananlar Nisan ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Nisan ayı enflasyonuyla beraber Mayıs ayı kira artış oranları belli olacak. Nisan ayında on iki aylık ortalamalar dikkate alındığında kira artış oranı yüzde 32,82 olarak hesaplandı. Enflasyona göre hesaplanan kira artış oranında ev sahipleri, en yüksek açıklanan oranda kiralara artış yansıtabiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayı enflasyonu bugün saat 10.00’da açıklanacak. Kira artış oranı hesaplaması yapılırken 12 aylık enflasyonunun ortalaması baz alınıyor. Peki Mayıs ayı kira artış oranı 2026 ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte, Mayıs ayı kira artış oranı hesaplaması…

Mayıs ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Enflasyonla beraber bu ay kira sözleşmelerini yenilemeye hazırlananlar için tavan zam oranı belli olacak. Geçtiğimiz nisan ayında kiracılara uygulanacak zam oranı yüzde 32,82 olarak açıklanmıştı. Kira artış oranı hesaplaması yapılırken enflasyonun yanı sıra son 12 ayın ortalaması esas alınıyor. AA Finans’ın beklenti anketine göre nisan ayında enflasyonun yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 arasında olması bekleniyor. Geçtiğimiz ayı kira artış oranı yüzde 1,94 artış gösterirken yıllık bazda ise 30,87’ye ulaşmıştı. Mayıs ayında sözleşmesi yenilecek konut ve işyeri kiracılarına 12 ay ortalamasına göre hesaplanacak. TÜİK Nisan ayı rakamını açıkladı. Enflasyonla beraber Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Peki Mayıs ayı kira artış oranı 2026 ne kadar oldu? İşte, Mayıs ayı oranı…

Mayıs ayı kira artış oranı, açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre belli oldu.
Mayıs ayı kira sözleşmelerini yenileyecekler için tavan zam oranı TÜFE 12 ay ortalamasına göre hesaplanacak.
Geçtiğimiz nisan ayında kiracılara uygulanacak zam oranı yüzde 32,82 olarak açıklanmıştı.
AA Finans'ın beklenti anketine göre nisan ayında enflasyonun yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 arasında olması bekleniyordu.
TÜFE (2025=100) verilerine göre, 2026 yılı mart ayında fiyatlar bir önceki aya kıyasla %1,94 arttı.
Mayıs ayı kira artış oranı hesaplamasında mevcut kira bedeli, kira zam oranı ve son 12 aylık veri dikkate alınıyor.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026 NE KADAR OLDU?

Mayıs ayı kira zammı 2026 açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,43 olarak gerçekleşti. TÜFE nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti. Konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu.

TÜFE (2025=100) verilerine göre, 2026 yılı mart ayında fiyatlar bir önceki aya kıyasla %1,94, yılın başına göre %10,04 ve geçen yılın aynı dönemine göre %30,87 arttı. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise kira artış oranı %32,82 olarak hesaplandı. Bu doğrultuda, kira sözleşmesini yenileyenler için uygulanabilecek zam oranı da %32,82 olarak belirlendi.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mayıs ayı kira artış oranı hesaplanırken mevcut kira bedeli, kira zam oranıyla hesaplanacak. Örneğin mevcut kira bedeli 20 bin lira olan ev veya işyeri kiracısına kira artış oranı ve son 12 aylık veri dikkate alındığında yüzde %33,98 zam yapılacak. Kira zam bedeli bu hesaplamaya göre 6 bin 796 lira artarken yeni kira bedeli ise 26 bin 796 lira olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANLARI DA BELLİ OLACAK

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur’un 4 aylık enflasyon farkı da kesinlik kazanacak. Memur ve emekli maaşları her yıl enflasyona göre Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor.

