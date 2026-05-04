Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Mayıs ayı temettü verecek hisseler hangileri? Mayıs temettü takvimi

Mayıs 2026 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, nakit temettü dağıtım kararı aldı. Açıklanan takvime göre toplam dağıtım miktarı açısından AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes ve Migros Ticaret öne çıkarken, hisse başına net temettü bakımından Migros Ticaret, Erbosan ve Anadolu Isuzu yatırımcıların ilgisini çekiyor. Mayıs ayı boyunca farklı günlerde gerçekleştirilecek ödemelerle birlikte, temettü verimi yüksek hisseler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mayıs ayı temettü verecek hisseler hangileri? Mayıs temettü takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 19:10

Mayıs 2026 sürecinde nakit dağıtma kararı alan şirketleri, yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Mayıs ayının yaklaşmasıyla beraber, temettü ödeme tarihleri, şirketlerin toplam dağıtacağı nakit temettü tutarları ile hisse başına net temettü miktarları yoğun biçimde araştırılıyor. Özellikle düzenli temettü geliri hedefleyen yatırımcılar, BIST kapsamındaki şirketlerin açıklayacağı ödeme takvimlerini yakından izliyor. İnfoyatırım’da yayımlanan habere göre, temettü dağıtacak şirketler arasında AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes ve Migros bulunuyor. Peki, Mayıs ayında temettü verecek hisseler hangileri?

HABERİN ÖZETİ

Mayıs ayı temettü verecek hisseler hangileri? Mayıs temettü takvimi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Mayıs 2026'da nakit temettü dağıtacak Borsa İstanbul şirketleri ve ödeme takvimleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes ve Migros temettü dağıtacak şirketler arasında bulunuyor.
Mayıs ayında temettü ödemesi yapacak hisseler arasında ALARK, ECZYT, LIDER/LIDFA, MAVI, ECILC, NTGAZ, KLKIM, ALGYO, OZGYO, CCOLA, ASUZU, MGROS, BEYAZ, AEFES, MCARD, BRKVY, KGYO, TRCAS, EGPRO, MTRKS, KRGYO, PETUN, ERBOS, KTLEV, LKMNH, GENTS, AGHOL, GRTHO yer alıyor.
Temettü ödeme tarihleri 4 Mayıs 2026'dan başlayarak 21-22 Mayıs 2026'ya kadar devam ediyor.
Hisse başına net temettü miktarları AGHOL için 0,593 TL'den MCARD için 4,590 TL'ye kadar çeşitlilik gösteriyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Mayıs ayı temettü verecek hisseler hangileri? Mayıs temettü takvimi

Mayıs ayında temettü ödemesi gerçekleştirecek hisseler

  • ALARK – Alarko Holding temettü tarihi
  • Hisse başına net temettü: 2,623 TL
  • Temettü tarihi: 4 Mayıs 2026

6 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

  • ECZYT – Eczacıbaşı Yatırım Holding temettü tarihi
  • Hisse başına net temettü: 4,857 TL
  • LIDER / LIDFA – Lider Faktoring temettü tarihi
  • 6 Mayıs için toplam temettü: 25.000.000 TL | Hisse başına net: 0,030 TL
  • 21 Mayıs için ilave temettü: 144.708.930 TL | Hisse başına net: 0,133 TL
  • MAVI – Mavi Giyim temettü tarihi
  • Toplam temettü: 1.129.864.200 TL
  • Hisse başına net: 1,422 TL
  • ECILC – Eczacıbaşı İlaç temettü tarihi
  • Toplam temettü: 1.020.000.000 TL
  • Hisse başına net: 1,488 TL
  • NTGAZ – Naturelgaz temettü tarihi
  • Toplam temettü: 510.000.000 TL
  • Hisse başına net: 0,739 TL

8 Mayıs 2026 Temettü Ödemesi

  • KLKIM – Kalekim temettü tarihi
  • Toplam temettü: 255.000.000 TL
  • Hisse başına net: 0,554 TL
  • Temettü tarihi: 8 Mayıs 2026

12 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

  • ALGYO – Alarko GYO temettü tarihi
  • Toplam temettü: 101.430.000 TL
  • Hisse başına net: 0,050 TL
  • OZGYO – Özderici GYO temettü tarihi
  • Toplam temettü: 16.750.000 TL
  • Hisse başına net: 0,017 TL
  • CCOLA – Coca-Cola İçecek temettü tarihi
  • Toplam temettü: 3.705.651.527 TL
  • Hisse başına net: 1,216 TL
  • ASUZU – Anadolu Isuzu temettü tarihi
  • Toplam temettü: 510.000.000 TL
  • Hisse başına net: 2,024 TL
Mayıs ayı temettü verecek hisseler hangileri? Mayıs temettü takvimi

13 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

  • MGROS – Migros temettü tarihi
  • Toplam temettü: 701.250.000 TL
  • Hisse başına net: 3,873 TL
  • BEYAZ – Beyaz Filo temettü tarihi
  • Toplam temettü: 25.500.000 TL
  • Hisse başına net: 0,256 TL
  • AEFES – Anadolu Efes temettü tarihi
  • Toplam temettü: 854.333.881 TL
  • Hisse başına net: 0,144 TL
  • MCARD – Metropal Kurumsal Hizmetler temettü tarihi
  • Toplam temettü: 423.000.000 TL
  • Hisse başına net: 4,590 TL
  • BRKVY – Birikim Varlık Yönetim temettü tarihi
  • Toplam temettü: 25.121.985 TL
  • Hisse başına net: 0,449 TL
  • KGYO – Koray GYO temettü tarihi
  • Toplam temettü: 510.000.000 TL
  • Hisse başına net: 1,995 TL
  • TRCAS – Turcas Petrol temettü tarihi
  • Toplam temettü: 510.000.000 TL
  • Hisse başına net: 1,995 TL

14–15 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

  • EGPRO – Ege Profil temettü tarihi
  • Temettü tarihi: 14 Mayıs 2026
  • Toplam temettü: 272.500.000 TL
  • Hisse başına net: 0,546 TL
  • MTRKS – Matriks Finansal Teknolojiler temettü tarihi
  • Temettü tarihi: 15 Mayıs 2026
  • Toplam temettü: 17.003.935 TL
  • Hisse başına net: 0,169 TL
  • KRGYO – Körfez GYO temettü tarihi
  • Temettü tarihi: 15 Mayıs 2026
  • Toplam temettü: 38.000.000 TL
  • Hisse başına net: 0,038 TL

20 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

  • PETUN – Pınar Et temettü tarihi
  • Toplam temettü: 63.171.596 TL
  • Hisse başına net: 0,208 TL
  • ERBOS – Erbosan temettü tarihi
  • Toplam temettü: 51.000.000 TL
  • Hisse başına net: 2,295 TL
  • KTLEV – Katılımevim temettü tarihi
  • Toplam temettü: 170.000.000 TL
  • Hisse başına net: 0,082 TL
  • LKMNH – Lokman Hekim Sağlık temettü tarihi
  • Toplam temettü: 42.500.000 TL
  • Hisse başına net: 0,197 TL
  • GENTS – Gentaş temettü tarihi
  • Toplam temettü: 100.000.000 TL
  • Hisse başına net: 0,133 TL
  • AGHOL – AG Anadolu Grubu Holding temettü tarihi
  • Toplam temettü: 1.496.000.000 TL
  • Hisse başına net: 0,593 TL

21–22 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

  • LIDFA – Lider Faktoring temettü tarihi
  • Toplam temettü: 144.708.930 TL
  • Hisse başına net: 0,133 TL
  • GRTHO – Graintürk Tarım temettü tarihi
  • Toplam temettü: 47.713.812 TL
  • Hisse başına net: 0,382 TL
ETİKETLER
#yatırım
#temettü
#hisse senedi
#finans
#Borsa İstanbul
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.