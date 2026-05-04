Mayıs ayı temettü verecek hisseler hangileri? Mayıs temettü takvimi
Mayıs 2026 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, nakit temettü dağıtım kararı aldı. Açıklanan takvime göre toplam dağıtım miktarı açısından AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes ve Migros Ticaret öne çıkarken, hisse başına net temettü bakımından Migros Ticaret, Erbosan ve Anadolu Isuzu yatırımcıların ilgisini çekiyor. Mayıs ayı boyunca farklı günlerde gerçekleştirilecek ödemelerle birlikte, temettü verimi yüksek hisseler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
Mayıs 2026 sürecinde nakit temettü dağıtma kararı alan Borsa İstanbul şirketleri, yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Mayıs ayının yaklaşmasıyla beraber, temettü ödeme tarihleri, şirketlerin toplam dağıtacağı nakit temettü tutarları ile hisse başına net temettü miktarları yoğun biçimde araştırılıyor. Özellikle düzenli temettü geliri hedefleyen yatırımcılar, BIST kapsamındaki şirketlerin açıklayacağı ödeme takvimlerini yakından izliyor. İnfoyatırım’da yayımlanan habere göre, temettü dağıtacak şirketler arasında AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes ve Migros bulunuyor. Peki, Mayıs ayında temettü verecek hisseler hangileri?
HABERİN ÖZETİ
Mayıs ayında temettü ödemesi yapacak hisseler arasında ALARK, ECZYT, LIDER/LIDFA, MAVI, ECILC, NTGAZ, KLKIM, ALGYO, OZGYO, CCOLA, ASUZU, MGROS, BEYAZ, AEFES, MCARD, BRKVY, KGYO, TRCAS, EGPRO, MTRKS, KRGYO, PETUN, ERBOS, KTLEV, LKMNH, GENTS, AGHOL, GRTHO yer alıyor.
Temettü ödeme tarihleri 4 Mayıs 2026'dan başlayarak 21-22 Mayıs 2026'ya kadar devam ediyor.
Hisse başına net temettü miktarları AGHOL için 0,593 TL'den MCARD için 4,590 TL'ye kadar çeşitlilik gösteriyor.