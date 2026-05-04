Mayıs 2026 sürecinde nakit temettü dağıtma kararı alan Borsa İstanbul şirketleri, yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Mayıs ayının yaklaşmasıyla beraber, temettü ödeme tarihleri, şirketlerin toplam dağıtacağı nakit temettü tutarları ile hisse başına net temettü miktarları yoğun biçimde araştırılıyor. Özellikle düzenli temettü geliri hedefleyen yatırımcılar, BIST kapsamındaki şirketlerin açıklayacağı ödeme takvimlerini yakından izliyor. İnfoyatırım’da yayımlanan habere göre, temettü dağıtacak şirketler arasında AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes ve Migros bulunuyor. Peki, Mayıs ayında temettü verecek hisseler hangileri?

HABERİN ÖZETİ Mayıs ayı temettü verecek hisseler hangileri? Mayıs temettü takvimi Mayıs 2026'da nakit temettü dağıtacak Borsa İstanbul şirketleri ve ödeme takvimleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes ve Migros temettü dağıtacak şirketler arasında bulunuyor. Mayıs ayında temettü ödemesi yapacak hisseler arasında ALARK, ECZYT, LIDER/LIDFA, MAVI, ECILC, NTGAZ, KLKIM, ALGYO, OZGYO, CCOLA, ASUZU, MGROS, BEYAZ, AEFES, MCARD, BRKVY, KGYO, TRCAS, EGPRO, MTRKS, KRGYO, PETUN, ERBOS, KTLEV, LKMNH, GENTS, AGHOL, GRTHO yer alıyor. Temettü ödeme tarihleri 4 Mayıs 2026'dan başlayarak 21-22 Mayıs 2026'ya kadar devam ediyor. Hisse başına net temettü miktarları AGHOL için 0,593 TL'den MCARD için 4,590 TL'ye kadar çeşitlilik gösteriyor.

Mayıs ayında temettü ödemesi gerçekleştirecek hisseler

ALARK – Alarko Holding temettü tarihi

Hisse başına net temettü: 2,623 TL

Temettü tarihi: 4 Mayıs 2026

6 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

ECZYT – Eczacıbaşı Yatırım Holding temettü tarihi

Hisse başına net temettü: 4,857 TL

LIDER / LIDFA – Lider Faktoring temettü tarihi

6 Mayıs için toplam temettü: 25.000.000 TL | Hisse başına net: 0,030 TL

21 Mayıs için ilave temettü: 144.708.930 TL | Hisse başına net: 0,133 TL

MAVI – Mavi Giyim temettü tarihi

Toplam temettü: 1.129.864.200 TL

Hisse başına net: 1,422 TL

ECILC – Eczacıbaşı İlaç temettü tarihi

Toplam temettü: 1.020.000.000 TL

Hisse başına net: 1,488 TL

NTGAZ – Naturelgaz temettü tarihi

Toplam temettü: 510.000.000 TL

Hisse başına net: 0,739 TL

8 Mayıs 2026 Temettü Ödemesi

KLKIM – Kalekim temettü tarihi

Toplam temettü: 255.000.000 TL

Hisse başına net: 0,554 TL

Temettü tarihi: 8 Mayıs 2026

12 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

ALGYO – Alarko GYO temettü tarihi

Toplam temettü: 101.430.000 TL

Hisse başına net: 0,050 TL

OZGYO – Özderici GYO temettü tarihi

Toplam temettü: 16.750.000 TL

Hisse başına net: 0,017 TL

CCOLA – Coca-Cola İçecek temettü tarihi

Toplam temettü: 3.705.651.527 TL

Hisse başına net: 1,216 TL

ASUZU – Anadolu Isuzu temettü tarihi

Toplam temettü: 510.000.000 TL

Hisse başına net: 2,024 TL

13 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

MGROS – Migros temettü tarihi

Toplam temettü: 701.250.000 TL

Hisse başına net: 3,873 TL

BEYAZ – Beyaz Filo temettü tarihi

Toplam temettü: 25.500.000 TL

Hisse başına net: 0,256 TL

AEFES – Anadolu Efes temettü tarihi

Toplam temettü: 854.333.881 TL

Hisse başına net: 0,144 TL

MCARD – Metropal Kurumsal Hizmetler temettü tarihi

Toplam temettü: 423.000.000 TL

Hisse başına net: 4,590 TL

BRKVY – Birikim Varlık Yönetim temettü tarihi

Toplam temettü: 25.121.985 TL

Hisse başına net: 0,449 TL

KGYO – Koray GYO temettü tarihi

Toplam temettü: 510.000.000 TL

Hisse başına net: 1,995 TL

TRCAS – Turcas Petrol temettü tarihi

Toplam temettü: 510.000.000 TL

Hisse başına net: 1,995 TL

14–15 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

EGPRO – Ege Profil temettü tarihi

Temettü tarihi: 14 Mayıs 2026

Toplam temettü: 272.500.000 TL

Hisse başına net: 0,546 TL

MTRKS – Matriks Finansal Teknolojiler temettü tarihi

Temettü tarihi: 15 Mayıs 2026

Toplam temettü: 17.003.935 TL

Hisse başına net: 0,169 TL

KRGYO – Körfez GYO temettü tarihi

Temettü tarihi: 15 Mayıs 2026

Toplam temettü: 38.000.000 TL

Hisse başına net: 0,038 TL

20 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri

PETUN – Pınar Et temettü tarihi

Toplam temettü: 63.171.596 TL

Hisse başına net: 0,208 TL

ERBOS – Erbosan temettü tarihi

Toplam temettü: 51.000.000 TL

Hisse başına net: 2,295 TL

KTLEV – Katılımevim temettü tarihi

Toplam temettü: 170.000.000 TL

Hisse başına net: 0,082 TL

LKMNH – Lokman Hekim Sağlık temettü tarihi

Toplam temettü: 42.500.000 TL

Hisse başına net: 0,197 TL

GENTS – Gentaş temettü tarihi

Toplam temettü: 100.000.000 TL

Hisse başına net: 0,133 TL

AGHOL – AG Anadolu Grubu Holding temettü tarihi

Toplam temettü: 1.496.000.000 TL

Hisse başına net: 0,593 TL

21–22 Mayıs 2026 Temettü Ödemeleri