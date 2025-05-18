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 | Bengü Sarıkuş

Mayıs ayında trafik cezaları rekor kırdı! e-Devletten kontrol edin!

İçişleri Bakanlığı, Mayıs ayındaki trafik kontrollerinde 531 bin 491 araç ve sürücüye işlem uyguladı. Hız sınırını aşanlar ve trafik kurallarına uymayan sürücülere kesilen cezaların toplamı, 325 milyon lirayı geçti.

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Mayıs ayında trafik cezaları rekor kırdı! e-Devletten kontrol edin!
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 12:59

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 531 bin 491 araç ve sürücüye işlem uyguladı. Denetimler sonucunda, hız sınırını aşanlardan sadece ilk kademe cezaları kesilmiş olsa da, bu bir haftada toplamda 325 milyon liralık ceza kesildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı başından itibaren yapılan denetimlerde far, sis lambası, neon ışıklar ve renkli ampuller gibi standart dışı uygulamalar nedeniyle 26 bin 822 sürücüye ceza kesildi. 8-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 3 milyon 679 bin araç denetlendi.

Mayıs ayında trafik cezaları rekor kırdı! e-Devletten kontrol edin!

EN ÇOK CEZA HIZ SINIRI AŞIMI

Bakanlık açıklamasında, 8-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 150 bin 859 sürücünün hız sınırını aşarak radar denetimine takıldığı belirtildi. Güncel uygulamalara göre, hız sınırını yüzde 10-30 aşanlara 2 bin 168 TL ceza uygulanıyor. Ayrıca, muayenesiz 29 bin 116 araç tespit edilirken, emniyet kemeri takmayan 29 bin 836 sürücüye ceza kesildi. Ehliyetsiz araç kullanan ise 17 bin kişi tespit edilerek işlem yapıldı.

Mayıs ayında trafik cezaları rekor kırdı! e-Devletten kontrol edin!

UYGUNSUZ IŞIK KULLANIMI LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesine atıfta bulunarak, gece veya gündüz, karşı taraftaki sürücüleri rahatsız edici şekilde uygunsuz ışık kullanımının yasak olduğunu hatırlattı. Son bir hafta içinde, bu tür uygulamalar nedeniyle de cezalar kesildi.

Mayıs ayında trafik cezaları rekor kırdı! e-Devletten kontrol edin!

DENETİMLERİN AMACI TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK

İçişleri Bakanlığı, yapılan bu denetimlerle trafikteki güvenliği artırmayı ve sürücüleri kurallara uyum konusunda daha dikkatli olmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, hız sınırını aşanlar ve trafik kurallarına uymayan sürücülere kesilen cezaların toplamı, 8-15 Mayıs tarihleri arasında 325 milyon lirayı geçti.

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#trafik cezaları
#trafik cezası
#İçişleri Bakanlığı
#radar cezası
#hız sınırı cezası
#Ekonomi
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