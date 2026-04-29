Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Mayıs kira artış oranı belli oldu mu ne kadar? Kira zam hesaplama

Mayıs 2026 kira zam oranı, TÜİK’in 4 Mayıs’ta duyuracağı nisan ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak. Konut ve iş yeri kiralarına uygulanacak yasal artış sınırı, 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak belirlenecek. Nisan ayında kira artış üst limiti yüzde 32,82 seviyesinde saptanmıştı. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu?

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 00:10

Mayıs 2026 kira zam oranı için dikkatler Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımlayacağı enflasyon verilerine yöneldi. ’in nisan ayına ilişkin verilerini açıklamasıyla birlikte, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira artışı için yasal üst sınır da kesinleşmiş olacak. Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve mülk sahibi, yeni kira dönemine dair hesaplamalarını bu oran üzerinden gerçekleştirecek. Kira artışlarında geçerli yasal kriter TÜFE’nin 12 aylık ortalamasıdır. Daha önce bazı kontratlarda TEFE-ÜFE ortalaması ifadesi bulunsa da 2019’daki düzenleme sonrası kira zamlarında ÜFE yerine TÜFE esas alınmaya başlandı. Sözleşmede farklı bir oran yer alsa bile bu oran TÜFE sınırını aşarsa, hukuken TÜFE ortalaması üst limit olarak kabul ediliyor.

MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK, 2026 yılı Nisan ayı enflasyon verilerini 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla duyuracak. Bu verilerle beraber mayıs ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılar için uygulanabilecek kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak. Kira zammı hesaplamasında aylık ya da yıllık enflasyon yerine TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas kabul ediliyor. Nisan 2026’da geçerli olan kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşmişti. TÜFE, mart ayında aylık bazda yüzde 1,94 yükselirken yıllık enflasyon yüzde 30,87 olarak kaydedildi. Bu verilere göre konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek en yüksek kira zam oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi. Bir önceki ay kira artış tavanı yüzde 33,39 düzeyindeydi. Böylece nisan ayında kontratı yenilenen kiracılar için kira artışı, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak en fazla yüzde 32,82 üzerinden hesaplandı.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplamasında Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi temel alınır. Buna göre konut ve iş yeri kiralarında artış oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını geçemez. 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yüzde 25’lik kira artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte kira zamlarında yeniden TÜFE ortalaması belirleyici unsur haline gelmiştir. Örneğin mevcut kira bedeli 10 bin TL olan bir kiracı için TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 32,82 olarak uygulanırsa artış miktarı 3 bin 282 TL olacaktır. Bu durumda yeni kira ücreti 13 bin 282 TL seviyesine yükselir. Ev sahibi daha düşük bir oran belirleyebilir ancak TÜFE ortalamasının üzerinde bir artış talep edemez.

