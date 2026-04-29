Mayıs 2026 kira zam oranı için dikkatler Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımlayacağı enflasyon verilerine yöneldi. TÜİK’in nisan ayına ilişkin TÜFE verilerini açıklamasıyla birlikte, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira artışı için yasal üst sınır da kesinleşmiş olacak. Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve mülk sahibi, yeni kira dönemine dair hesaplamalarını bu oran üzerinden gerçekleştirecek. Kira artışlarında geçerli yasal kriter TÜFE’nin 12 aylık ortalamasıdır. Daha önce bazı kontratlarda TEFE-ÜFE ortalaması ifadesi bulunsa da 2019’daki düzenleme sonrası kira zamlarında ÜFE yerine TÜFE esas alınmaya başlandı. Sözleşmede farklı bir oran yer alsa bile bu oran TÜFE sınırını aşarsa, hukuken TÜFE ortalaması üst limit olarak kabul ediliyor.

HABERİN ÖZETİ Mayıs kira artış oranı belli oldu mu ne kadar? Kira zam hesaplama Mayıs 2026 kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayına ilişkin açıklayacağı TÜFE verileriyle netleşecek. Kira artışlarında yasal üst sınır, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır. Daha önce bazı sözleşmelerde TEFE-ÜFE ortalaması kullanılsa da, 2019 düzenlemesi sonrası kira zamlarında TÜFE esas alınmaya başlanmıştır. TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracaktır. Nisan 2026'da geçerli olan kira artış oranı, mart ayı enflasyon verileriyle yüzde 32,82 olarak belirlenmişti. Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi gereğince, kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemez. 1 Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılmasıyla TÜFE ortalaması tekrar belirleyici hale gelmiştir.

MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK, 2026 yılı Nisan ayı enflasyon verilerini 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla duyuracak. Bu verilerle beraber mayıs ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılar için uygulanabilecek kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak. Kira zammı hesaplamasında aylık ya da yıllık enflasyon yerine TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas kabul ediliyor. Nisan 2026’da geçerli olan kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşmişti. TÜFE, mart ayında aylık bazda yüzde 1,94 yükselirken yıllık enflasyon yüzde 30,87 olarak kaydedildi. Bu verilere göre konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek en yüksek kira zam oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi. Bir önceki ay kira artış tavanı yüzde 33,39 düzeyindeydi. Böylece nisan ayında kontratı yenilenen kiracılar için kira artışı, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak en fazla yüzde 32,82 üzerinden hesaplandı.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplamasında Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi temel alınır. Buna göre konut ve iş yeri kiralarında artış oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını geçemez. 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yüzde 25’lik kira artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte kira zamlarında yeniden TÜFE ortalaması belirleyici unsur haline gelmiştir. Örneğin mevcut kira bedeli 10 bin TL olan bir kiracı için TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 32,82 olarak uygulanırsa artış miktarı 3 bin 282 TL olacaktır. Bu durumda yeni kira ücreti 13 bin 282 TL seviyesine yükselir. Ev sahibi daha düşük bir oran belirleyebilir ancak TÜFE ortalamasının üzerinde bir artış talep edemez.