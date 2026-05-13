Mayıs sonunda altın ne kadar olacak? İslam Memiş canlı yayında net rakamı verdi

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 12:37
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 12:37
Çekili altın tartışması büyüyor ve kuyumcularda tansiyon yükseliyor. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında hem “çekili altın” tartışmasına hem de piyasalardaki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın Rafineleri Derneği’nin, kamuoyunda “kesme altın” ya da “çekili altın” olarak bilinen ürünlerin üretilmemesi ve alım satımının yapılmaması yönündeki çağrısının ardından Kapalıçarşı’da tansiyon yükselirken, Memiş uygulamaya sert tepki gösterdi.
 

ÇEKİLİ ALTINI KABUL ETMEME

Söz konusu tartışmanın yeni olmadığını belirten Memiş, sosyal medya hesabından daha önce konuya ilişkin paylaşım yaptığını söyledi. Kuyumcular Odası’nın da açıklama yaptığını hatırlatan Memiş, rafinerilerin kendi aralarında oluşturduğu WhatsApp gruplarında “çekili altını kabul etmeme” yönünde bir değerlendirme yürüttüğünü öne sürdü.
 

Çekili altın, makasla kesilen altınlar

Memiş, süreci şöyle anlattı: “Diyorlar ki bizim paketli gram altınlarımız var. Çekili altın, makasla kesilen altınlar yasaklansın ya da kendi aramızda kabul etmeyelim. İyi de kardeşim, illa senin altının satılacak diye kuyumcular arasındaki bu ticaret neden yapılmasın?”
 

“VATANDAŞ YILLARDIR BİRİKTİRDİ”

Atölyelerin üretimde çekili altın kullandığını ifade eden Memiş, asıl mağduriyetin vatandaş tarafında oluşacağını savundu.
 

“Bu zamana kadar çekili altın biriktiren vatandaşlar var. Adam ihtiyacına göre almış, kestirmiş, biriktirmiş. Kuyumcular kabul etmeyince ne olacak? İnsanlarda panik oluşacak.”
 

 Memiş, sektörde “daha fazla kazanç” arzusunun öne çıktığını dile getirerek şunları söyledi:

“Şimdi sen bu toplumdan milyon dolarlık para kazanacaksın, sonra yaptığın uygulamalarla insanları mağdur edeceksin. Böyle mağduriyet kabul edilemez.”
 

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE TAVSİYE

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE TAVSİYE

Programda düğünlerde takılan işçilikli altınlara ilişkin görüşlerini de paylaşan Memiş, özellikle yeni evlenecek çiftlere “kullanılmayacak takıya yüksek işçilik ödemeyin” tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.
 

“Düğünden sonra kullanılmayacaksa boşuna zarar etmeyin. Gidin bilezik alın, cumhuriyet altını alın. Sonra ihtiyaç olunca nakde çevrilebilir.”

Bu sözleri nedeniyle yoğun tepki aldığını belirten Memiş, “işçilikli ürün almayın” demediğinin altını çizdi.
 

“Ben işçilikli ürün almayın demiyorum. Kullanmayacağınız ürüne işçilik vermeyin diyorum.”
 

BORSADA DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, BIST 100’de yaşanan geri çekilmeyi “kar satışı” olarak yorumladı.

“14.800 puan seviyelerine kadar bir geri çekilme zaten bekliyorduk. Buradan tekrar hızlı toparlanma bekliyoruz. Teknik olarak ana hedef 15.600 puan seviyesi.”
 

ALTIN İÇİN YENİ HEDEF VERDİ

ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini belirten Memiş, bunun Federal Reserve faiz politikası üzerinde etkili olacağını söyledi.
 

Ons altın için kısa vadede 4.850–4.860 dolar seviyelerine dikkat çeken Memiş, olası jeopolitik gelişmelerin fiyatları daha da yukarı taşıyabileceğini ifade etti.
 

“Barış haberleri gelirse ons altın 5.000–5.200 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.”

 

Gram altında ise mayıs ayında yeniden 7 bin liranın üzerinin test edilebileceğini söyledi.
 

“Gram altın 6.800 liranın altına gerilemişti. Ancak mayıs ayında yeniden 7.000 lira seviyesinin üzeri görülebilir.”

