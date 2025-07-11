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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Mayıs'ta ihracat arttı, ithalhat azaldı

İhracat birim değer endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 3,1 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,3 azalış gösterdi.

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Mayıs'ta ihracat arttı, ithalhat azaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 10:47

Türkiye İstatistik Kurumu (), mayıs ayına ilişkin endekslerini açıkladı. Buna göre, birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 yükseldi. , Mayıs 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 artarken, yakıtlarda yüzde 16,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yüzde 0,5 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 8,9 gerilerken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 yükseliş kaydetti. birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 0,3 azaldı. Endeks yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,9 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1, yakıtlarda yüzde 14,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,2, yakıtlarda yüzde 3,7 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 artış gösterdi.

Mayıs'ta ihracat arttı, ithalhat azaldı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, nisanda 143,7 iken, mayısta yüzde 12,6 artışla 161,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi geçen yıl mayısta 158,6 iken, bu yıl yüzde 3,6 yükselerek 164,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi nisanda 138 iken, yüzde 6,6 azalışla mayısta 128,8 olarak belirlendi. İthalat miktar endeksi Mayıs 2024'te 122,5 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 9,5 artarak 134,1 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin, ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mayıs 2024'de 86,2 olan dış ticaret haddi, 2,9 puan artarak 89,1 olarak hesaplandı.

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ETİKETLER
#tüik
#ihracat
#ithalat
#endeks
#dış ticaret
#Ekonomi
#Ekonomi
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