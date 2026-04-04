 Fuat İğci

Mazot ve gübre desteği 2026 Nisan ödemeleri! Mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan çiftçi destek ödemeleri, T.C. kimlik numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Özellikle ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaş sebebiyle mazot maliyetleri artarken gübre fiyatları da bundan etkilendi. Artan fiyatların ardından çiftçiler ise ödeme takvimine odaklandı. Ziraat Bankası hesaplarına yatırılan mazot ve gübre desteği ödemeleri, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olanlar tarafından e-Devlet aracılığıyla sorgulanabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan yeni modelde temel destek alanlarında mazot maliyetinin yüzde 50’si ve gübrenin ise yüzde 25’i karşılanacak. Peki Mazot ve gübre desteği ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, mazot ve gübre desteği ödemelerinde son durum…

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 09:56

Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Çiftçilere temel destek ödemeleri kapsamında planlı üretim yapan çiftçinin mazot maliyetinin tamamı, gübre maliyetinin ise %50’si devlet tarafından karşılanacak. Temel destekte ise mazot desteği %50, gübre desteği ise %25 olacak. Su kısıtı olan bölgelerde buğday desteği dekar başına 1.240 lira olurken hayvancılıkta buzağı, malak, besilik sığır destek tutarları güncellendi. Özellikle son dönemde İran-ABD arasında yaşanan gerilimin ardından çiftçinin giderleri artış gösterdi. Maliyetlerini, çiftçi destek ödemesiyle yapmak isteyenler ise ödeme takvimine odaklandı. Peki Çiftçi destek ödemesi 2026 yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin yapılan açıklama…

HABERİN ÖZETİ

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, planlı üretime göre çiftçilerin maliyetlerini karşılamaya yönelik olarak devam ederken, bu ödemelerin zamanlaması ve sorgulama yöntemleri çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor.
Planlı üretim yapan çiftçiye mazot maliyetinin tamamı, gübre maliyetinin ise %50'si devlet tarafından karşılanacak. Temel destekte ise mazot desteği %50, gübre desteği %25 olacak.
Su kısıtı olan bölgelerde buğday desteği dekar başına 1.240 lira olurken, hayvancılıkta buzağı, malak, besilik sığır destek tutarları güncellendi.
Mazot ve gübre desteği ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre farklı tarihlerde yapılıyor; Mart ayında kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara ödeme planlandı.
Nisan ayı ödemelerine ilişkin henüz resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.
Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemelerini e-Devlet üzerinden ÇKS veya Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama bölümünden, Ziraat Bankası üzerinden ise çiftçi kartlarıyla ATM'lerden ya da mobil bankacılık uygulamasından sorgulayabilirler.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2026 YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi destek ödemeleri kapsamında olan mazot-gübre desteği ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor.

Mart ayında açıklanan takvime göre T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2 ve 4 olanlara, Mart ayının ilk haftası ödemeleri yapıldı. Kimlik numarasnın son hanesi 6 olanlara 13 Mart’ta ödemeler tamamlandı. Kimlik numarasının sonu 8 olanlara ise 20 Mart takviminde ödeme planlandı.

Ödemelerden yararlanan çiftçilerden bazıları ödemelerin hesaplara geçmediğini ifade ederken kademeli olarak ödeme yapıldığı biliniyor. Nisan ayı ödemelerine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan açıklama yapıldığında detaylar haberimize eklenecektir.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ 2026 NASIL SORGULANIR?

Mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama yapmak isteyenler, e-Devlet aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle çiftçi destek ödemelerini sorgulayabilirler. Ödemeyi sorgulayabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekmektedir.

Desteğin hesabınıza aktarılıp aktarılmadığını ya da tarafınıza tahsis edilen tutarı şu kanallar e-Devlet üzerinden “Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)” veya “Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama” bölümü. Ziraat Bankası üzerinden ise çiftçi kartınızla ATM’lerden ya da mobil bankacılık uygulamasında “Destek Ödemeleri” sekmesinden sorgulayabilirsiniz.

ÇİFTÇİNİN MALİYETİ ARTINCA DESTEK GECİKMEDİ

Orta Doğu’da ilk ayını dolduran savaş, tarımda maliyet baskısını daha da artırdı. Akaryakıt ve gübre fiyatlarında yaşanan yükseliş, üreticinin ekim kararlarını zorlaştırırken ekim alanlarındaki daralma riski gıda arz güvenliğini tehdit ediyor. Buğday, mısır, soya ve yem bitkilerinde üretim maliyetleri artarken, Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı tarımsal üretim planlaması modeli kritik bir güvence olarak öne çıktı.

