Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? TC kimlik numarası ile mazot ve gübre desteği sorgulama

Milyonlarca üreticinin merakla beklediği 2026 Mart ayına ait tarımsal destek ödemeleri için heyecan artmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan mazot ve gübre desteğine ilişkin sorgulamalar, e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ekranı aracılığıyla anlık biçimde takip edilebiliyor. Üreticiler, Ziraat Bankası hesaplarına tanımlanan destek miktarlarını T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre denetleyebilecek.

Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? TC kimlik numarası ile mazot ve gübre desteği sorgulama
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, üreticilerin gündemindeki yerini koruyor. Tarımsal desteklerden faydalanan çiftçiler, yapılacak ödemelerin hesaplara aktarılacağı tarihi yakından izliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan takvim doğrultusunda yapılacak mazot ve gübre desteği ödemeleri, destek alma hakkı bulunan üreticilerin hesaplarına yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamasında "Bitkisel üretim yapanların destek ödemelerine başlıyoruz. 6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? TC kimlik numarası ile mazot ve gübre desteği sorgulama

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.
2026 üretim yılı için mazot ve gübre desteği katsayı değeri, 2025 yılına kıyasla %27 artırılarak dekara 310 lira olarak belirlendi.
Temel destek kapsamında tüm ürünlerde mazot maliyetinin %50'si ve gübre giderinin %25'i karşılanacak.
Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre farklı tarihlerde yapılıyor.
T.C. kimlik numarası sonu 0, 2 ve 4 olanlar için ödemeler 6 Mart 2026'da, T.C. kimlik numarası sonu 6 olanlar için 13 Mart 2026'da tamamlandı.
T.C. kimlik numarası sonu 8 olanların ödemeleri ise 20 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası) bekleniyor.
Çiftçiler, e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranından veya Ziraat Bankası aracılığıyla destek ödemelerini sorgulayabilirler.
Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? TC kimlik numarası ile mazot ve gübre desteği sorgulama

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Bakanlık tarafından konuya dair yapılan duyuruya göre, gerçekleştirilen düzenlemeyle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, 2025 yılına kıyasla yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olarak belirlendi. Temel destek kapsamında tüm ürünlerde mazot maliyetinin yüzde 50’si ve gübre giderinin yüzde 25’i karşılanacak. Ödemeler, yoğunluğu azaltmak amacıyla kimlik numarasının son rakamına göre şu tarihlerde yapılıyor:

  • T.C. no sonu 0, 2 ve 4 – 6 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası) – Tamamlandı
  • T.C. no sonu6 – 13 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası) – Tamamlandı
  • T.C. no sonu8 – 20 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası) – Bekleniyor.
Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? TC kimlik numarası ile mazot ve gübre desteği sorgulama

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bulunan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması gerçekleştirebilir. Sorgulama işlemi için e-Devlet platformunda Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapılması yeterlidir. Desteğin hesabınıza aktarılıp aktarılmadığını ya da tarafınıza tahsis edilen tutarı şu kanallar aracılığıyla kontrol edebilirsiniz: e-Devlet üzerinden “Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)” veya “Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama” bölümü. Ziraat Bankası üzerinden ise çiftçi kartınızla ATM’lerden ya da mobil bankacılık uygulamasında “Destek Ödemeleri” sekmesinden sorgulayabilirsiniz.

