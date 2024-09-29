Meclis 1 Ekim'de açılıyor! BağKur 7200 prim indirimi müjdesi yolda: 5 yıl erken emeklilik imkanı

29 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:13

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Salı günü açılacak. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de BağKur'da 7200 gün olacak. SGK' da SSK – BağKur prim eşitleme gerçekleşirse, BağKur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşecek. Yapılacak çalışma ile kuaför, berber, mahalle bakkalı, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın prim gününün 7200’e indirilmesi bekleniyor. Gözler Meclis'e çevrildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemdeki en önemli gündeminde ekonomi yer alacak. BağKur​ 7200 konusu, yeni emeklilik​ düzenlmesi, asgari ücret​ zammı, 2025 yılı bütçe teklifi gibi konular Meclis'e sunulacak. BağKurlular için beklenen prim indirimi düzenlemesinin de Meclis'e gelmesi bekleniyor. Milyonlarca küçük esnaf ve çiftçinin yararlanacağı düzenleme ile 9000 gün olan prim gün şartı, 7200 güne düşecek.

BAĞ-KUR'DA 7200 GÜN KİMLERİ KAPSAYACAK?

8 Eylül 1999 tarihinden sonra BağKur kapsamında çalışmaya başlayan erkek ve kadınlar için 9000 prim günü geçerli. Yapılacak çalışma ile küçük esnafın prim günü 7200’e indirilecek. Böylece,9000 yerine 7200 prim gününü tamamladıklarında emekli olabilecekler. Esnaf kapsamına kimlerin gireceği kanun teklifi ile netleşecek. Ancak aranan en önemli şart 10 ve altında çalışan olması olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak artık siyaset start verecek. BağKur'lu EYT​'lilerin emekli olabilmesi için gerekli prim gün sayısı 7200'e düşürülmesi bakanlığın gündeminde. Bu değişiklikle, emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 haline gelecek.

Meclis açıldıktan sonra ilk günler yoğun bir gündem akışı beklenmezken yavaş yavaş Sosyal Güvenlik Çalışma hayatı konularında bir yasa hazırlığı olduğu söylentileriyle Meclis'in hareketlenmesi bekleniyor. Meclis açıldıktan 15 gün sonra bu konularla ilgili yasal düzenlemelerin Meclis'e geleceği tahmin ediliyor.

KÜÇÜK ESNAF BAĞKUR PRİM DÜZENLEMESİNİ BEKLİYOR

BağKurlu küçük esnaf erken emekliliği bekliyor. Prim gün sayısı 9000 günden 7200’e indirilecek, böylece BağKur'lu esnaf erken emeklilik hakkı yakalayacak. Torba yasa Meclise gelen fakat araya giren diğer düzenlemeler nedeniyle ertelenen bağkur prim indirimi düzenlemesi için artık geri sayım başladı.

Daha erken emekli olmak için son 3,5 yıl avantajından faydalanmak amacıyla Bağ-kur’dan SSK’ya geçmiş kişiler de SSK’daki çalışmaları 3,5 yıldan az ve 7200 günü tamamlamışlarsa Bağkur kapsamında emekli olabilecekler.

9000 prim sayısını tamamlayarak emekli olmak zorunda olan Küçük esnafa 1800 günlük indirim uygulanacak. Düzenleme 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak.

BAĞ-KUR’LULAR EYT KAPSAMINA GİRİYOR MU?

Bağkur’lu erkek çalışanlar 9000 prim gün sayısını, kadın çalışanlar 7200 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT’ den yararlanabiliyor.

BAĞKUR 7200 YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ekim ayında Meclis yeniden çalışmaya başlayacak ve torba yasa maddeleri de yeniden görüşülecek. Yani bağ-kurlulara müjdeli haber Ekim ayının başında gelebilir.