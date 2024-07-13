Meclis onayladı! Emekliler fatura ve toplu taşıma ücreti ödemeyecek

13 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 13:08

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Çok harcayıp vergi vermeyenler yandı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Çok harcayıp vergi vermeyenler yandı!

Emekliler için Temmuz zamları halen gündemdeyken Karabük Belediyesi'nden taktir edilen bir hareket geldi. Emeklileri rahat ettirecek bu karar için geçtiğimiz günlerde meclis toplandı.

EMEKLİLER FATURA VE TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ ÖDEMEYECEK

Belediye meclisi ile beraber toplanan başkan Rafet Vergili, emeklilerin yüklerini hafifleteceklerini belirtti. Şehirde yaşayan tüm emekliler için ellerini taşların altına koyan Karabük Belediyesi, fatura ve toplu taşıma ücreti almayacaklarını açıkladı.

Şehirde yaşan emekliler ise haberden oldukça memnun kaldı. Sosyal yardım desteği olan bu kararı diğer belediyelerden de beklendiğinin altı çizildi.

Bunun öncesinde ise bazı belediyeler emekliler için sosyal yardım kartları ve destekleri çıkartmıştı.