Meclis'te yoğun gündem! 2 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

23 Aralık 2024 09:36 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:38

TBMM Genel Kurulu'nda yeni haftada iki önemli kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Genel Kurul'un gündemine ilk olarak Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören teklif gelecek. Bu düzenlemenin ardından Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) yönelik kanun teklifi görüşülecek.

GSS borçları için son söz söylendi! İsa Karakaş bilinen tüm yanlışları tek tek açıkladı: "Affedilmesi söz konusu değil"

GSS borçları için son söz söylendi! İsa Karakaş bilinen tüm yanlışları tek tek açıkladı: "Affedilmesi söz konusu değil"

2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından haftalık çalışmasına 24 Aralık Salı günü başlayacak Genel Kurul, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Bu teklife göre, ilgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.

EN GEÇ 6 AY İÇİNDE YAPILACAK

Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak. Uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların memur olan eşlerine 10 yılı aşmamak üzere, görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

1 YILA KADAR UZAMA YETKİSİ VERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve 30 Kasım 2024'te mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin mücbir sebep halini, 1 Aralık 2024'ten itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Bu düzenlemenin ardından Genel Sağlık Sigortası'na yönelik kanun teklifi görüşülecek.

Teklifle, 1 Ocak 2015 öncesinde Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödemeyenlerin tüm borçları faiziyle silinecek. Böylece devlet 2 milyar Türk Lirası değerindeki SGK prim borcundan vazgeçmiş olacak.

BAZI RAPORLAR ÜCRETLİ OLACAK

Teklifle ayrıca, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücreti karşılığında hastalara da bakabilecek. Ayrıca aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da ücretli hale getirilecek.

ADALET KOMİSYONU TOPLANIYOR

Meclis Adalet Komisyonu da Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşülecek.

Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.