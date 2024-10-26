Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü

26 Ekim 2024 16:35 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:55

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) yıllık toplantıları için gittiği ABD’de ülkenin Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen​, IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​ ve TCMB Başkanı Fatih Karahan​ ile görüştü. Görüşme, ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğini güçlendirmek amacıyla yapıldı.

ŞİMŞEK, ABD HAZİNE BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD'de yatırımcılarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, temaslarını sürdürüyor. Şimşek, Amerikalı mevkidaşı Yellen ile görüştü.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü" ifadeleri yer aldı.

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada “Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD’de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık. Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor” dedi.