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Ekonomi
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 | Banu İriç

Mehmet Şimşek ABD’de sahnede: Yatırımcılar Türkiye için sıraya girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de dünya finans çevreleriyle yoğun bir temas trafiği yürüttü. Bir haftada 60’tan fazla toplantıya katılan Şimşek, Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Görüşmelerde özellikle uzun vadeli yatırım fırsatlarının sorulması dikkat çekti.

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Mehmet Şimşek ABD’de sahnede: Yatırımcılar Türkiye için sıraya girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 19:56

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları için bulunduğu ABD’de yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir haftalık süre içinde 60’tan fazla toplantıya katıldığını duyurdu.

Mehmet Şimşek ABD’de sahnede: Yatırımcılar Türkiye için sıraya girdi

Bakan Şimşek, ABD’deki temasları kapsamında 2 binden fazla yatırımcıyla, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları, ABD merkezli teknoloji şirketleri, düşünce kuruluşları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti. Ayrıca G20, IMF Yürütme Komitesi (IMFC) ve IMF ülke gruplarıyla düzenlenen toplantılara da katıldığını aktardı.

Görüşmelerde Türkiye ekonomisine yönelik ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Şimşek, “Ekonomi programımız yakından izleniyor, uzun vadeli yatırım fırsatları merak ediliyor” ifadelerini kullandı

https://x.com/memetsimsek/status/1916143187862634569

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#Ekonomi
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