Mehmet Şimşek ABD'ye gidiyor! G20 ve Dünya Bankası da dahil 50 toplantıya katılacak

22 Ekim 2024 13:12 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temasları başlıyor. Bakan Şimşek, ABD'de G20 ve Dünya Bankası Toplantıları'na katılacak. Şimşek, ABD temasları kapsamında yaklaşık 50 toplantıya iştirak edecek. Bakan Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile de görüşecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD'ye gidiyor. Şimşek, ABD temasları kapsamında G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek. Şimşek, iki gün sürecek G20 toplantılarının ardından Dünya Bankası Kalkınma Komitesi toplantısına katılım sağlayacak.

ŞİMŞEK'TEN ABD'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ziyareti boyunca yaklaşık 50 toplantıya katılacak.

Şimşek, G20 ve Dünya Bankası toplantılarının ardından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'in de aralarında olduğu çok sayıda isimle ikili görüşecek. Bakan Şimşek, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelecek.

Şimşek, BBVA, JP Morgan, BoFA, HSBC, Deutcshe Bank, Standard Chartered, Barclays gibi önde gelen yatırım bankalarıyla geniş katılımlı yatırımcı seminerlerinde bulunacak.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN SUNUM YAPACAK

Mehmet Şimşek ayrıca Brookings Enstitüsünün araştırma merkezlerinden Hutchins Center'da Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı bir sunum yapacak.