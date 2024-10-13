Mehmet Şimşek açıkladı: 3400 büyük şirket izaha davet edilecek! İşte mükelleflerin izah edileceği konular

13 Ekim 2024 15:04 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük şirketin daha izaha davet edileceğini açıkladı. Şimşek, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​ az vergi ödeyen büyük şirketlerin peşine düştü. Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 3400 şirketin daha izaha davet edileceğini duyurdu. Ayrıca izaha davet sonucunda, belirtilen matrah üzerinden hesaplanacak milyarlarca lira tutardaki verginin kamuya geri kazandırılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

3 BİN 400 BÜYÜK ŞİRKET İZAHA DAVET EDİLECEK

Maliye ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim başlayacağını açıkladı. Tam 500 vergi müfettişi sahada olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek" dedi.

İzahları yeterli görülen mükellefler, vergi inceleme süreçlerinin getireceği yükten kurtulmuş olacak. İzah vermeyenler ile verdikleri izah yeterli görülmeyenler vergi incelemesine sevk edilecek.

Mehmet Şimşek, AA muhabirine, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında atılacak yeni adımları anlattı.

Şimşek, "Sahada büyük şirketlere yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dürüst mükellefin her zaman yanında olurken çok kazanan ancak az vergi ödeyen mükellefin de takibini bırakmıyoruz." açıklamasında bulundu.

MÜKELLEFLERİN İZAH EDİLECEĞİ KONULAR

Mehmeh Şimşek'in açıklamaları şöyle;

"Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek. Mükelleflerin izaha davet edileceği konular arasında enflasyon düzeltmesi hükümlerinin mevzuata aykırı olarak vergi matrahını aşındıracak şekilde uygulanması da yer alıyor.

Kayıt dışı hasılat elde edilmesi, işletmeye ait banka hesap numarası yerine üçüncü kişilerin IBAN hesapları üzerinden tahsilat yapılması da yine mükelleflere sorulacak konular arasında yer alacak.

İzaha davet konuları arasında kar payı ödemelerinden tevkifat yapılmaması, istisna ve indirimlerin yanlış uygulanması gibi 30'a yakın farklı husus bulunuyor. Bu kapsamda, sosyal medya gelirlerinin beyan edilmemesi de sorulacak.

Yapılan ilk hesaplamalara göre, izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiği belirlendi."