Mehmet Şimşek çok net konuştu! Dikkat çeken yüksek kira çıkışı

08 Ocak 2025 15:46 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:29

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD toplantısında Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Şu anda hayat pahalılığının en önemli nedeni yüksek kira" ifadelerini kullandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği "2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025​ Yılı Beklentileri" programında, para politikasına mali politikanın destek vermesi gerektiğini ve bütçe açığını kapatacaklarını söyledi. Bakan Şimşek, etkinlikte dış finansman, enflasyon, konut, bütçe disiplini gibi önemli konulara değindi.

"DIŞ FİNANSMAN SORUNU KALMADI"

Bakan Şimşek, dış finansman konusundaki güncel duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin dış finansmana erişim sorunu kalmadı. CDS düşüşü ile her sene 7 milyar dolar dış borç maliyetlerinde tasarruf sağladık. Kur korumalı mevduatta 110 milyar doların üzerinde düşüş var. Türk Lirası’na güven arttı; TL’nin toplam mevduattaki payı yüzde 30’dan neredeyse yüzde 60 civarına çıktı. Kredi notumuz arttı, artmaya da devam edecek."

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Tasarruf tedbirleriyle kamu taşıt sayısını yüzde 16 düşürdük. Kamuda personel genişlemesini durdurduk. Vergi yükünün adil dağılımını sağlayacak tedbirler var.

ENFLASYON HEDEFİ

Bütçe disiplinini sağlamaya devam edeceğiz. Hizmet sektöründeki enflasyonda büyük katılık var, bu katılığı kırmak zaman alacak. Hedefimiz enflasyonu bu sene yüzde 20 civarına çekmek, bir sonraki sene de yüzde 10'lar civarına ve daha sonra tek haneye çekmek.

2025 önceliklerimiz dezenflasyonu artık daha hissedilebilir düzeyde hızlandırıp yapısal dönüşümün hızlandırılması.

BÜTÇE DİSİPLİNİ

Bütçe disiplini önemli, geçen sene tedbir almak zorunda kaldık, kimse yüksek vergi istemez, anlıyorum, ama tedbirleri almasaydık sonuçları daha ağır olurdu. Bütçe açığı son iki yılda yüzde 5 civarı, bunun ideali yüzde 3'ün bir tık altına inmesi.

KONUTTA YENİ TEDBİRLER ALINACAK

Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Kentsel dönüşüme ayırdığımız kaynağı bu yıl üçe katlayacağız, kaynak artırmaya imkanımız oldukça devam edeceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız.

BÜYÜK MÜKELLEFLER İNCELENECEK

Büyük mükelleflerin, yıllardır zarar açıklayan mükelleflerin incelenmesini önceliklendirdik. 2025'te önceliklerimiz büyük mükellef incelemeleri, sektörel saha denetimleri olacak, sektörel karlılık oranlarından düşük kalan mükellefler olacak.

KOBİ KREDİLERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Finansmana erişim 2025'te iyileşecek, daha iyi olacak. KOBİ'leri kredilerde önceliklendiriyoruz, reeskont kredi oranlarını önemli ölçüde aşağı çektik, şartlar izin verdikçe gereği yapılacak.

KÜRESEL ENFLASYON VE FAİZ POLİTİKALARI

2025 yılında dünyada enflasyonda düşüşün devam edeceğini öngören Şimşek, "2023’e ve 2024’e kıyasla, 2025’te dünyada enflasyon düşmeye devam edecek. Öngörülen rakam ortalama yüzde 4,3. Gelişmiş ülkelerde, örneğin ABD ve Avrupa​ Birliği’nde, bu oranın yüzde 2 civarına inmesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, hem Avrupa Merkez Bankası hem de Amerika Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz oranlarını daha da düşürmesi beklenir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadeli borçlanma faiz oranlarının şu anda yukarı yönlü olduğunu söyleyen Şimşek, bunun belirsizliği yansıttığını ifade etti ve "20 Ocak’tan sonra ABD’de bu belirsizlik azalacak gibi görünüyor. O zaman uzun vadeli faiz oranlarına ilişkin daha net bir değerlendirme yapmak mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Jeopolitik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Şimşek, Türkiye’nin artan jeopolitik önemine dikkat çekti. Şimşek, "2025’te bu önem çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Bölgemizdeki birçok sorunun çözümünde Türkiye​ lider rolünü oynamaya devam edecek ve bu durum dünyada daha çok takdir edilecek." dedi.

KÜRESEL TİCARETTE YENİ TRENDLER

ABD ve Çin arasında yaşanan jeostratejik rekabetin küresel ticarette yeni bir "normal" olduğunu belirten Bakan Şimşek, ticaretteki sınırlamaların ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. "Küresel imalat sanayisinin üssü değişti. Çin’in küresel imalat sanayisindeki payı yüzde 8,6’dan yüzde 30’un üzerine çıktı. Bu durum dost ülkelerden tedarik gibi yeni trendler oluşturuyor." diye konuştu.

ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizliklerin Türkiye’ye etkisini de değerlendiren Şimşek, bu etkilerin sınırlı olacağını belirterek, "ABD’ye karşı ticaret fazlamız yok, ayrıca yüksek gümrük tarifeleriyle zaten karşı karşıyayız. Ancak Çin ihracatının rota değiştirmesi nedeniyle bu alanda ABD’nin yeni politikalarının bizi dolaylı olarak ciddi şekilde etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalıyız." ifadelerini kullandı.

DOLARIN KÜRESEL ETKİSİ

Doların küresel ticaretteki önemine dikkat çeken Şimşek, paritedeki dalgalanmaların Türkiye'yi etkilediğini belirtti. Şimşek, "Hammaddeyi dolarla ithal ediyoruz ancak ihracatımızı euro ile yapıyoruz. Dolayısıyla paritedeki değişiklikler rekabet gücümüzü doğrudan etkiliyor." dedi. Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut dinamiklerle destekleyici bir ortamda olduğunu vurgulayarak, kısa vadede olumlu rüzgarların estiğini belirtti.