Mehmet Şimşek duyurdu! Vatandaşlara ikramiye yolda 

23 May 2024 18:56 - Güncelleme : 23 May 2024 19:00

2000 sonrası primi yatanların beklediği kademeli emeklilik şartları! Kademeli emeklilikten yararlanacaklar belli oldu

2000 sonrası primi yatanların beklediği kademeli emeklilik şartları! Kademeli emeklilikten yararlanacaklar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldikten sonra başlattığı vergi kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Şimşek, duyarlı vatandaşların ihbarına karşılık ihbar ikramiyesi alacağını açıkladı.

YÜZDE 10'U VATANDAŞIN

Bakan Şimşek, ihbarlara yönelik yapılacak vergi incelemeleri sonucunda, ihbarda verilen bilgilere istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u oranında ihbar ikramiyesi ödeneceğini de ifade etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte, vatandaşların vergi kaçakçılığı ihbarlarında bulunma süreçlerinin hızlanması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu sayede vergi kaçakçılığının önüne geçilerek, kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.

İHBAR NEREDEN YAPILIR?

Ek olarak; BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden DM-Direkt Mesaj yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açıldı.

İhbarlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi’nden (189) de yapılabiliyor.

İHBAR EDİLEBİLECEK KONULAR...

Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre ihbar edilebilecek konular ise şu şekilde: