Mehmet Şimşek "Ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" diyerek duyurdu: Yüzde 1'in altına geriledi

11 Ekim 2024 12:00 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:08

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. "Ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" diyen Bakan Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; cari denge verilerini değerlendirdi. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altına düştüğünü aktaran Bakan Şimşek, "Ağustos ayında 4,3 milyar dolar ile son beş yılın en yüksek aylık cari fazlası kaydedilirken, yıllık cari açık​ 11,3 milyar dolara indi. Bu durum, 2023 yılı mayıs ayına kıyasla yıllık cari açıkta 44,4 milyar dolarlık bir düşüşe işaret ediyor" dedi.

"EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYOR"

Yılın ilk sekiz ayında portföy girişlerinin 24,9 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Şimşek, "Banka ile reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleşti. Cari açıktaki azalma ve dış finansmandaki güçlü görünüm, makro finansal istikrarımızı pekiştirirken ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" ifadelerini kullandı.