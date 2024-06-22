Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe ile görüşecek! Masada emekli ve asgari ücret zammı olacak

22 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:37

İngiltere'nin en zengin ailesinin iç yüzü ortaya çıktı! Çalışanlarına yaptıkları cezasız kalmadı

İngiltere'nin en zengin ailesinin iç yüzü ortaya çıktı! Çalışanlarına yaptıkları cezasız kalmadı

Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’de Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe bir araya gelecek.

Gündemde temmuz ayında memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkı olacak.

CHP'de bu görüşme için kapsamlı bir hazırlık hakim.

Ekonomi kurmayları 24 Haziran Pazartesi günü saat 10:00'da buluşacak.

MEHMET ŞİMŞEK YALÇIN KARATEPE İLE GÖRÜŞECEK

Siyasette yumuşama ve normalleşme adımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin yankıları hala sürerken bu buluşmanın ardından başlayan CHP kurmayları ile hükümette görev alan bakanların görüşmeleri başlıyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe 24 Haziran Pazartesi günü saat 10:00'da bir araya gelecek.

Yalçın Karatepe görüşme öncesi bu buluşmanın AK Parti ile ortak bir ekonomi programı hazırlığı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Gizli bir ajandası olmadığını aktaran Yalçın Karatepe, gündemde vatandaşın geçim sorunlarının olacağını belirtti.

MASADA EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK

Normalleşmenin simgesi olacak bu ziyarette ana konu temmuz ayında memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkı olacak.

Erdoğan-Özel arasındaki ikinci görüşmede Özel, ekonomiye ilişkin toplumun taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmişti.

Erdoğan'ın bazı adımların atılamayacağının altını çizmişti.

Taleplerin neden karşılanamayacağını “Bakan Şimşek gelip size açıklasın” diye ifade eden Erdoğan'ın bu çağrısından sonra Şimşek'le Yalçın Karatepe görüşmesinin gündeme geldiği kulislerde yankılanıyor.

Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılmasını savunan CHP, bu görüşmede taleplerini yenileyecek. Ancak Mehmet Şimşek'in net duruşunu koruması bekleniyor.

Cumhuriyet’e konuşan Karatepe, emekli maaşlarını da gündeme alacaklarını ifade etti. Bunun yanında Karatepe'nin yeni vergi düzenlemesi hazırlığına karşı kendilerinin hazırladığı “vergide adalet” önerisini anlatması da bekleniyor.

Çay ve hububat fiyatları gibi açıklanan tarımsal destekler de masaya gelecek.