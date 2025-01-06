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Mehmet Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti! Kıdem tazminatı tavanı da netleşti

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 17:25 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:33
Mehmet Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti! Kıdem tazminatı tavanı da netleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personeller ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını imzaladı. Böylece sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti.

Memur​ ve memur emeklisine yapılacak zam​ resmileşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, sözleşmeli personeller ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranına imza attı.

Mehmet Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti! Kıdem tazminatı tavanı da netleşti - 1. Resim

MEHMET ŞİMŞEK MEMUR ZAMMINI İMZALADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personeller ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını imzaladı. Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, kıdem tazminatı tavanı da netleşti.

Mehmet Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti! Kıdem tazminatı tavanı da netleşti - 2. Resim

Buna göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti. Kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu kesinleşti.

Mehmet Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti! Kıdem tazminatı tavanı da netleşti - 1. Resim

Mehmet Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti! Kıdem tazminatı tavanı da netleşti - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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