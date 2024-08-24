Mehmet Şimşek 'istifa etti' iddialarına inceleme başlatıldı! Bakan Tunç: İddianın hedefi ekonomi

24 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:40

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa ettiği iddiaları gündemde hızla yayıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim." diyerek iddiaları yalanladı. SPK, Mehmet Şimşek'e yönelik asılsız istifa haberleriyle ilgili inceleme başlattı.

ASILSIZ İDDİALARA İNCELEME BAŞLATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri yapanlar ve bu haberleri sosyal medya mecralarında yayarak yatırımcıların zarara uğramasına neden olanlar hakkında inceleme başlatıldı.

Piyasalar üzerinde sarsıcı etkide bulunanlara karşı hukuki süreç başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomiyi olumsuz etkilemek, şu anda uygulanmakta olan ekonomik program var. Enflasyonu tek haneye düşürmeye yönelik bir çaba var." açıklamasında bulundu.

SPK AÇIKLAMA YAPTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yanıltıcı haber yapanlar ve bu haberleri yayanlara ilişkin açıklamada bulundu.

Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir.

5 YILA KADAR HAPİS VE PARA CEZASI

Anılan düzenlemeler uyarınca, 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler' ile 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır."