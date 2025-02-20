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 | İrem Çınar

Mehmet Şimşek Katarlı yatırımcılara seslendi: Fırsatları değerlendirin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik iş birliği toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarına dikkat çekerek Katarlı yatırımcıları bu potansiyelden yararlanmaya davet etti.

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Mehmet Şimşek Katarlı yatırımcılara seslendi: Fırsatları değerlendirin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 14:44

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari’nin katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlendi.
Toplantıya iki ülkenin üst düzey yetkilileri de katılım gösterirken, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin büyütülmesi ve yeni yatırım fırsatlarının yaratılması üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

"KATARLILARI FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYE DAVET EDİYORUZ"

Bakan Şimşek, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Şimşek konuşmasında, Türkiye’nin üretim çeşitliliği, güçlü altyapısı, gelişen AR-GE ekosistemi ve geniş yetenek havuzu ile büyük fırsatlar sunduğunu ifade ederek “Katarlı yatırımcıları bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.
Türkiye ile Katar’ın güçlü siyasi ilişkilere sahip olduğuna da dikkat çeken Şimşek, ekonomik ortaklığı da derinleştirmeye ve genişletmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE BÖLGESEL TİCARET VE ÜRETİM MERKEZİ"

Türkiye’nin yatırım ortamına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, güçlü üretim kapasitesine sahip olan Türkiye’nin bölgesel bir ticaret ve üretim merkezi konumunda olduğuna işaret ederek, “Türkiye’nin sunduğu yatırım olanakları, bölgesel ve küresel ölçekte iş yapmak isteyen yatırımcılar için büyük bir avantajdır” şeklinde konuştu.

Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ise Katar'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini daha da ileriye taşımak istediğini ve çeşitli sektörlerde ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mehmet Şimşek hangi ülkenin vatandaşı?
Şimşek, aynı zamanda Birleşik Krallık vatandaşıdır. Ana dili Kürtçe olan Mehmet Şimşek, çok iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmektedir. Mehmet Şimşek, günümüzde Ankara'da yaşamaktadır.
ETİKETLER
#mehmet şimşek
#katar
#yatırımcılar
#yatırımcı
#Ekonomi
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