Mehmet Şimşek: Kötümser olmamızı gerektirecek neden yok

24 Aralık 2024 19:48 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:52

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Para Dergisi'nin düzenlediği Para Sohbetleri programında, küresel ekonominin 2025 görünümü ve Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP) kapsamında gelecekteki ekonomik hedeflerini değerlendirdi.

Hazine​ ve Maliye​ Bakanı Mehmet Şimşek​, Para Dergisi tarafından düzenlenen Para Sohbetleri'nde küresel ekonominin 2025 görünümüne ve Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye'nin kısa ve uzun vadeli ekonomik görünümünde kötümser olunması için bir neden bulunmadığını vurguladı.

Küresel ekonomideki mevcut durumun Türkiye için olumlu işaretler taşıdığını belirten Şimşek, "Kısa vadede dünya ekonomisindeki gelişmeler Türkiye’nin lehine. Uzun vadede yapısal sorunlar olsa da Türkiye'nin bu alanda avantajları var. Dolayısıyla kötümser olmamızı gerektirecek bir neden yok" dedi.

"TOPARLANMA DEVAM EDİYOR"

Şimşek, Türkiye'nin ana ticaret ortakları olan Avrupa Birliği, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerindeki ekonomik canlanmanın Türkiye için pozitif bir gelişme olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, dünyada enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve bu durumun küresel finansal koşulları daha destekleyici hale getirdiğini söyledi. "2025 yılında emtia fiyatlarında artış öngörülmüyor, bu da Türkiye için olumlu bir durum. Ayrıca, küresel ticarette toparlanma devam ediyor ve ana ticaret ortaklarımızın 2025'te 2023 ve 2024'e kıyasla daha yüksek bir büyüme göstermesi bekleniyor" diye ekledi.

Bakan Şimşek, jeopolitik gelişmeler ve ticarette artan korumacılık risklerine rağmen, Türkiye’nin stratejik öneminin giderek daha fazla takdir edildiğine dikkat çekti. "Türkiye’nin stratejik konumu, sadece güneyimizdeki gelişmelerle değil, genel anlamda dünya çapında daha fazla ön plana çıkıyor," dedi. Küresel belirsizliklere rağmen genel görünümün olumlu olduğunu vurgulayan Şimşek, düşen enflasyonun ve iyileşen finansal koşulların OVP'yi destekleyecek önemli unsurlar olduğunu belirtti. Jeopolitik gerginliklerin mevcut olmasına rağmen finansal piyasalarda strese yol açmadığını da sözlerine ekledi.