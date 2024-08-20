Mehmet Şimşek sosyal medyadan duyurdu! "Yüzde 7’nin altına düştü"

20 Ağustos 2024 16:00 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:16

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar geldi. 10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvili getirisinin 2021 Kasım'ından beri ilk defa yüzde 7'nin altına düştüğünü belirten Mehmet Şimşek, " Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor" dedi.

"İLK DEFA YÜZDE 7'NİN ALTINA İNDİ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz." dedi.

Şimşek'in açıklamaları şöyle;

“10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi.

Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük.

Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.

Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz.”