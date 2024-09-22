Mehmet Şimşek üst düzey Alman yöneticilerle buluştu! Türkiye’ye olan ilgi devam ediyor

22 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 10:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau kasabasında düzenlenen Stern Stewart Institute’nün 2024 zirvesinde üst düzey Alman yöneticilerle bir araya geldi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre zirveye Almanya'nın önde gelen şirketlerinden 50'den fazla CEO, CFO ve akademisyen katıldı.

Bakan Mehmet Şimşek​, Almanya’nın Bavyera​ eyaletinde bulunan Elmau kasabasında düzenlenen Stern Stewart Institute’nün 2024 zirvesine katıldı. 19 Eylül'de başlayan zirvenin ikinci gününde düzenlenen Türkiye​ özel oturumuna katılan Bakan Şimşek, Türkiye’ye olan ilginin artarak devam ettiğini vurguladı.

MEHMET ŞİMŞEK ALMANYA​'DA YATIRIMCILARLA BULUŞTU

Bakan Mehmet Şimşek, Almanya’daki önemli zirveye katıldı. Oturumda, Türkiye'de halihazırda yatırımı bulunan şirketlerin yanı sıra gelecekte yatırım yapmayı düşünen şirketler de yer aldı. Şimşek ayrıca yatırımcılarla özel bir görüşme yaparak, Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım iklimi konusunda sorularını yanıtladı.

Görüşmeler kapalı kapılar ardında gerçekleşirken, Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye olan ilginin artarak devam ettiğini belirtti. Zirve, Almanya’nın en büyük ve köklü 50’den fazla şirketinin üst yöneticileri (CEO) ve finans bölüm başkanları (CFO) ile alanında öncü akademisyenleri bir araya getirdi.