Mehmet Şimşek 'yeniden değerlendirdik' diyerek duyurdu: Bir süreliğine erteliyoruz

13 Haziran 2024 18:59 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 19:32

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği ve adaleti arttırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren paketin ilerleyen günlerde TBMM’ye sunulacağını duyurdu.

Şimşek aynı zamanda geçtiğimiz günlerde gündeme gelen borsaya vergi geleceğine dair çıkan iddiaların ardından düşüşe geçen BIST 100 endeksi hakkında da konuştu.

"BİR SÜRELİĞİNE ERTELİYORUZ"

Şimşek, "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM’ye sunulacağını belirterek X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...