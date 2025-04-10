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 | İrem Çınar

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Aşağı getirme konusunda kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli." ifadelerini kullandı

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Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Aşağı getirme konusunda kararlıyız
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 12:54

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da OECD Yükselen Pazarlar Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmasında "Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.
Sunumunda reformlara dikkat çeken Şimşek, "Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var." dedi.

Şimşek, "İklim değişikliği bizim için bir seçenek değil zorunluluk. Genç nüfusumuzda hız kaybı var ama 2025'e kadar pozitif kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyon yüzde kaç oldu?
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.
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