Mehmet Şimşek'ten işgücü piyasası itirafı: Olumsuz etkilerini görüyoruz

13 Ağustos 2024 13:48 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ait cari işlemler verilerini duyurdu. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre; Türkiye'nin cari işlemler hesabı Haziran ayında 407 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 4 milyar 549 milyon dolar fazla verdi. Bununla birlikte; Türkiye 9 ay aradan sonra ilk kez cari fazla vermiş oldu. Cari işlemler hesabı en son Eylül 2023'te fazla vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın açıkladığı cari işlemler verileriyle ilgili açıklamada bulundu.

Aylık cari dengenin fazla verdiği haziran ayında yıllık açık 24,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Şimşek, "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi.

"TEK HANELİ İŞSİZLİK ORANI ÖNGÖRÜYORUZ"

Programın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerinin görüldüğünü belirten Bakan Şimşek, "İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KALICI REFAH ARTIŞI SAĞLAMAK İÇİN PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA UYGULUYORUZ"

Kalıcı refah artışı sağlamak için programın kararlılıkla uygulandığının altını çizen Bakan Şinşek, "İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.