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 | Mutluhan Yıldız

Mehmet Şimşek'ten net ekonomi mesajı! 'Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok'

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası dolar, euro ve altında yaşanan sert dalgalanmalar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni bir açıklama geldi. Şimşek, "Ekonomi programının uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok" dedi.

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Mehmet Şimşek'ten net ekonomi mesajı! 'Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 23:01

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası yeni bir açıklama daha yaptı. Şimşek, "Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, TBB yönetimiyle gerçekleştirdiği iftar etkinliği sonrası gerçekleşen toplantıda hem küresel hem de Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok

'ELİMİZDE YETERİNCE ARAÇ VAR'

Orta Vadeli Program’ın (OVP) ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığı artırdığını belirten Şimşek, program sayesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Bu kazanımların korunması ve daha da ileriye taşınması için tüm gerekli adımların atılacağını vurgulayan Şimşek, “Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi. Bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz” dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İSTİKRAR MESAJI!

Finansal piyasalarda yaşanan ve geçici nitelikte görülen dalgalanmaların dikkatle takip edildiğini belirten Şimşek, mevcut tedbirlerin yanı sıra ihtiyaç halinde ek adımların da devreye alınabileceğini ifade etti. Programın istikrarlı biçimde sürdürüleceğinin altını çizdi.

Bankacılık sektörünün programa güçlü destek sunduğunu söyleyen Şimşek, makroekonomik istikrar alanında sağlanan iyileşmelerin finans sektörünü de daha sağlam bir yapıya kavuşturduğunu dile getirdi.

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