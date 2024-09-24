Mehmet Şimşek'ten New York hamlesi! Doğrudan yatırımlar için harekete geçti

24 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:51

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yatırımcılarla kritik görüşmeler yaptı. Mehmet Şimşek, Citibank’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantılarda ABD’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri ile buluştu. Görüşmelerde Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerine dikkat çekildi ve ülkenin stratejik avantajları vurgulandı.

Mehmet Şimşek üst düzey Alman yöneticilerle buluştu! Türkiye’ye olan ilgi devam ediyor

Mehmet Şimşek üst düzey Alman yöneticilerle buluştu! Türkiye’ye olan ilgi devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ABD hamlesi geldi. Kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri ile Citibank’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantılarda bir araya gelen Şimşek, 3 yatırımcı toplantısına katıldı. Şimşek, ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaştı.

MEHMET ŞİMŞEK FON YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen üç yatırımcı toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Şimşek, ekonomi programı ve gelecek döneme dair öncelikleri paylaştı.

Şimşek, toplantıda yaptığı detaylı sunumda, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerini vurgularken, ülkenin sahip olduğu stratejik avantajları detaylarıyla anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Bakan Şimşek ABD temaslarına bugün de devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunuyor. Erdoğan burada, 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda ABD'li ve Türk şirketlerin temsilcileri ile buluşacak. Türkevi’nde düzenlenecek konferans, TSİ ile 00.00’da başlayacak.

15. Türkiye Yatırım Konferansı'na 30 civarında yabancı ve Türk iş dünyası temsilcisinin katılması bekleniyor.