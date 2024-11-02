Mehmet Şimşek'ten S&P kredi notu değerlendirmesi! "Göstergelerimiz daha yüksek notu ima ediyor"

02 Kasım 2024 10:24 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:25

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, dün akşam Türkiye'nin kredi notunu B+"dan "BB-"ye yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Standard & Poor's'un kredi notu hakkında değerlendirmede bulundu.

Standard & Poor's (S&P), Türkiye​'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu​ görünümünü "durağan" olarak belirledi. Konuyla ilgili Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

NOTU İKİ KADEME ARTIRILAN TEK ÜLKEYİZ

Mehmet Şimşek'in paylaşımı şöyle;

"S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.

Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu.

Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır.

Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor."