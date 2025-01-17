Mehmet Şimşek'ten son dakika 2025 enflasyon açıklaması

17 Ocak 2025 14:59 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​'nın (TCMB) ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne de yer verdiği açıklamasında, "2025 yılı sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​ sosyal medya hesabında, Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası​'nın (TCMB) ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne de yer verdiği açıklamasında, "2025 yılı sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor." dedi.

"BEKLENTİLERDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDİYOR"

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor. Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor. Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz."