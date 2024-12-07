Mehmet Şimşek'ten Türkiye'nin CDS risk primine dair çarpıcı açıklama! "2020'den beri en düşük seviyede"

07 Aralık 2024 09:58 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 10:03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk priminin (CDS) 250 baz puanın altına indiğini belirterek Şubat 2020'den beri en düşük seviyeye indiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yatırım tavsiyesi: 'Bir yıl sigara içmeyip 5 yıl mevduata koyarsanız kazanırsınız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yatırım tavsiyesi: 'Bir yıl sigara içmeyip 5 yıl mevduata koyarsanız kazanırsınız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (twitter) hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin risk priminin 250 baz puanın altına indiğini açıkladı. Şimşek paylaşımında "2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ DÜŞTÜ

2023 Mayıs'tan beri gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinin ortalama 49 baz puan düştüğünü belirten Şimşek, Türkiye'nin ise 456 baz puanlık düşüş gösterdiğini kaydetti.

Şimşek, "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir"ifadelerini kullandı.