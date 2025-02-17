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 | Kübra Çelepi

Mehmet Şimşek'ten umut mesajı! "İyi politikalar her zaman önde" diyerek enflasyonun düşüş rotasını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın Al Ula şehrinde IMF ve krallığın ortaklaşa düzenlediği konferansta bir panele katıldı. Şimşek, enflasyonun düştüğünü ve beklentilerinde iyileşmenin yavaş da olsa gerçekleştiğini ifade etti.

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Mehmet Şimşek'ten umut mesajı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 12:59

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Enflasyonun düştüğünü ancak hala yüksek olduğunu belirterek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak yavaş bir şekilde gerçekleştiğini açıkladı. Şimşek, "Önemli olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi bir şekilde uygulanması" dedi.

PARA VE MALİYE POLİTİKASINDA SIKI ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düşüş eğilimine dikkat çekti. Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini, ancak bunun da yavaş bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

SAĞLAM POLİTİKALARLA ENFLASYONA KARŞI SAVAŞ

Şimşek, şu açıklamalarda bulundu;

“İyi politikaların yerini hiçbir şey tutamaz. Önemli olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi bir şekilde uygulanması. Bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikası ile daha destekleyici gelirler politikasının bir kombinasyonuyla dezenflasyonun sürdürüleceğini düşünüyoruz.”

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 enflasyon ne kadar olacak?
Karahan, "Bu çerçevede 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk." dedi.
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#Ekonomi
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