Mehmet Şimşek'ten umut mesajı!

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Enflasyonun düştüğünü ancak hala yüksek olduğunu belirterek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak yavaş bir şekilde gerçekleştiğini açıkladı. Şimşek, "Önemli olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi bir şekilde uygulanması" dedi.

PARA VE MALİYE POLİTİKASINDA SIKI ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düşüş eğilimine dikkat çekti. Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini, ancak bunun da yavaş bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

SAĞLAM POLİTİKALARLA ENFLASYONA KARŞI SAVAŞ

Şimşek, şu açıklamalarda bulundu;

“İyi politikaların yerini hiçbir şey tutamaz. Önemli olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi bir şekilde uygulanması. Bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikası ile daha destekleyici gelirler politikasının bir kombinasyonuyla dezenflasyonun sürdürüleceğini düşünüyoruz.”