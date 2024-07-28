Mehmet Şimşek'ten vergide adalet mesajı: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak

28 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:20

Vergi ödemediği iddia edilen büyük şirketlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Vergi ödemediği iddia edilen büyük şirketlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Hazine 11 milyar 82,4 milyon lira borçlandı

Hazine 11 milyar 82,4 milyon lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Çok harcayıp vergi vermeyenler yandı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Çok harcayıp vergi vermeyenler yandı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de kabul edilen vergi düzenlemelerini içeren kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek yaptığı açıklamada 'Bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor, amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak' ifadelerini kullandı.

VERGİ DÜZENLEMESİ MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle;

"Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor.

Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır.

Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."