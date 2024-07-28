Mehmet Şimşek'ten vergide adalet mesajı: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:20
Vergi paketinin 11 maddesinin Meclis'ten geçmesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vergide adalet mesajı veren Şimşek, 'Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de kabul edilen vergi düzenlemelerini içeren kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek yaptığı açıklamada 'Bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor, amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak' ifadelerini kullandı.
VERGİ DÜZENLEMESİ MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.
Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle;
"Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor.
Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır.
Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."
Kaynak: tgrthaber.com