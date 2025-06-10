Mehmet Şimşek’ten yeni destek paketi müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık yaşandığını belirterek, ekonomik konjonktür ve sektör ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerinin devreye alınacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici sıkılık yaşandığını belirterek, sektörlere özel yeni destek paketlerinin devreye alınacağını açıkladı. İhracatçıya verilen reeskont kredi limiti 13 kat artırıldı, Eximbank sermayesi 4 katına çıkarıldı. 2024’te 49 milyar dolarlık ihracat finansmanı sağlandı, 2025 hedefi 52 milyar dolar. KOBİ’lere ve üretim sektörüne yönelik destekler sürecek.

Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek, özel sektörün finansman sorunlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve yeni destek paketlerinin geleceğinin sinyalini verdi. Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık olduğunu belirtirken "Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız" dedi.

Bakan Şimşek, çiftçi ve esnafa sağlanan kredi desteklerine dikkat çekerek, “Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz” dedi.

REESKONT KREDİLERİNİN GÜNLÜK LİMİTİN 13 KAT ARTTI

İhracatçıya verilen desteğin rekor seviyeye ulaştığını vurgulayan Şimşek, reeskont kredilerinin günlük limitinin 13 kat artırıldığını, Eximbank’ın sermayesinin 4 katına çıkarıldığını belirtti.

2024 yılında 18 bin ihracatçıya 49 milyar dolar finansman sağlandığını, bu firmaların yüzde 83’ünün KOBİ olduğunu aktaran Şimşek, 2025 hedefinin 52 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yalnızca yılın ilk dört ayında 15,7 milyar dolarlık kredi kullandırıldığını söyledi.

Şimşek, teminat sorunlarının çözümü için alternatiflerin devreye alındığını belirterek, artık yalnızca banka teminat mektuplarının değil; kefalet kuruluşları, gayrimenkul ipoteği, şahıs ve firma kefaletleri ile açık kredilerin de kabul edildiğini söyledi.

YENİ DESTEK PAKETLERİ GELİYOR MU?

KOBİ’lerin desteklenmeye devam ettiğini ifade eden Şimşek, hâlihazırda yürürlükte olan 15 farklı Hazine destekli kefalet paketiyle toplamda 114 milyar TL’lik finansman sağlandığını açıkladı. Mart ayında bunun 50 milyar TL’sinin özellikle ihracatçı KOBİ’lere yönlendirildiğini, yakın zamanda ise imalatçı KOBİ’ler için 30 milyar TL’lik yeni bir paketin açıklandığını ifade etti.

Ekonomik konjonktüre ve sektör ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerinin hızla devreye alınacağını söyleyen Şimşek, “Önceliğimizi ülkemizin kapasite açığı olan sektörlere yönlendiriyoruz. YTAK, Hit-30 ve yeni nesil yatırım teşvikleriyle üretmek isteyen herkesin yanında olacağız” dedi.